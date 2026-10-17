Barby Silenzi respondió a las críticas de Dalila sobre su relación con El Polaco: “Seré fea, pero soy sana”

La bailarina Barby Silenzi respondió a las críticas de Dalila, quien, después de recibir el Martín Fierro de la Música 2026 como Mejor Artista Tropical Femenina, cuestionó su relación con El Polaco y realizó comentarios sobre su apariencia física.

La polémica comenzó cuando Dalila habló frente a las cámaras sobre la pareja del cantante. “Te merecés una mina muchísimo mejor”, expresó, dirigiéndose a El Polaco. Luego, agregó una frase sobre Silenzi: “Con esa cara, dale, imaginate si le sacan el maquillaje”.

La artista tropical también calificó al músico como “un tipazo” y le recomendó buscar otra pareja. Sin embargo, sorprendió al reconocer: “No sé si como yo porque tampoco yo soy fiel”.

La respuesta de Barby Silenzi a Dalila

Tras las declaraciones, Barby Silenzi decidió responder mediante un audio enviado a la producción de Intrusos, que fue reproducido al aire por el conductor Rodrigo Lussich.

“No entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera y además usando un argumento diciendo que él merece una mujer mejor que yo”, manifestó la bailarina.

Si bien reconoció que no necesariamente tiene que agradarle a todo el mundo, Silenzi defendió los valores que considera fundamentales en una relación sentimental.

“Las parejas se aman por un proyecto de familia, por amor. Y además el tiempo corre, el tiempo pasa para todos”, sostuvo.

Cuestionó los dichos sobre El Polaco

Durante su descargo, Silenzi también puso en duda el conocimiento que Dalila tendría sobre la personalidad de El Polaco.

“Ella no conoce cómo es él como persona. Habla como si el Pola se mereciera algo mejor, como si fuese el presidente de la Nación”, expresó con ironía.

Además, aclaró que, más allá de su popularidad, para ella su pareja es simplemente Ezequiel, una persona con virtudes y defectos.

Finalmente, la bailarina cerró su respuesta con una frase contundente: “Lo único bueno que tengo: seré fea, pero yo soy sana, no tengo adicciones, cuido a mi familia y respeto a todo el mundo”.