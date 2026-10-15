Dalma y Gianinna apuntaron contra Jana tras pedido de absolución de un profesional en el juicio por la muerte de Maradona

El pedido de absolución del psicólogo Carlos Díaz en la causa por la muerte de Diego Maradona desató un fuerte conflicto familiar. Dalma Maradona, respaldada por su hermana Gianinna, cuestionó públicamente a Jana por la postura adoptada junto a su abogado y expresó su enojo a través de una serie de historias en Instagram.

El cruce comenzó con una publicación en la que Dalma compartió una fotografía junto a Gianinna y le dedicó un mensaje de apoyo: “Así va a ser, te amo sis. Para sorpresa de nadie, menos mal que te tengo, desde que nací hasta que nos volvamos a encontrar con él. Espalda con espalda, de la mano, o como sea. Siempre del mismo lado de la vida. Será justicia, te lo prometo”.

Las críticas de Dalma al psicólogo Carlos Díaz

Luego, Dalma aclaró que sus publicaciones estaban dirigidas a Jana y cuestionó su decisión de pedir la absolución de Carlos Díaz, uno de los profesionales investigados en la causa por la muerte de su padre.

“Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. ¡Inentendible por donde se lo mire!”, expresó.

La hija de Diego Maradona también recordó que, según su relato, Díaz les había indicado a ella, a Gianinna, a Verónica Ojeda y a Jana que dejaran de visitar al exfutbolista durante su tratamiento.

“Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento”, sostuvo.

Además, hizo referencia a audios atribuidos al psicólogo y a sus presuntos vínculos con otros profesionales involucrados en la causa. “También es Díaz el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá”, manifestó.

En ese contexto, volvió a cuestionar a su hermana: “¡Es Jana la que pide su absolución! Que alguien me explique el porqué de esta decisión”.

“De ser mala leche y traicionera no se vuelve”

Dalma también señaló que el pedido de absolución de Díaz coincidía con la postura del abogado de las hermanas de Diego Maradona y reclamó explicaciones sobre esa coincidencia.

“Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero no en la forma de pedir justicia por mi papá. Ahí no transo”, afirmó.

Luego, lanzó una de las frases más duras de su descargo: “De última, blanqueá de qué lado estás así es todo más fácil, ahí te bancarás la que venga. De ser mala leche y traicionera no se vuelve”.

La hija del exfutbolista también cuestionó lo que consideró una interpretación interesada de los hechos y sostuvo que no se puede tener “moral selectiva”. “Tampoco podés fingir ser alguien que no sos porque, como en este caso, te salta la ficha”, agregó.

Sobre la forma en que se presentó el pedido de absolución, Dalma manifestó su malestar por no haber recibido un aviso previo. “De sorpresa y sin aviso previo, c..... en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene. De eso no se vuelve”, escribió.

El reclamo de justicia por Diego Maradona

En el cierre de sus publicaciones, Dalma defendió el vínculo que mantuvieron ella y Gianinna con su padre y cuestionó las críticas que, según expresó, recibieron por haber formado parte de su vida.

“¿Hasta cuándo Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso? No hay nada que nos dé más orgullo”, planteó.

Finalmente, aseguró que ambas continuarán reclamando justicia por la muerte de Diego Maradona. “Nada ni nadie nos va a impedir pedir la justicia que nuestro papá merece”, concluyó.