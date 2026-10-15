U2 vuelve a la Argentina en 2027: cuándo y dónde tocará y quién será el invitado especial

La banda se presentará en dos fechas en River en 2027

U2 volverá a la Argentina en marzo de 2027, después de casi diez años sin presentarse en el país. La banda irlandesa liderada por Bono confirmó dos conciertos en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, como parte de su nueva gira mundial, “The Greatest Show on Earth”.

Las presentaciones serán el 23 y el 25 de marzo y combinarán los grandes éxitos del grupo con las canciones de su próximo álbum, “Carnaval de Luz”. Además, los recitales tendrán un invitado especial: el músico estadounidense Beck, reconocido por su trayectoria dentro del rock alternativo y el pop.

El regreso contará con la producción de DF Entertainment y marcará un nuevo encuentro de la banda con sus seguidores argentinos, que esperan volver a escuchar en vivo algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio.

U2 en River: cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas para los dos recitales se comercializarán exclusivamente a través de la plataforma All Access. Según el cronograma anunciado, habrá una instancia de preventa y otra de venta general.

Preventa: comenzará el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 10, para clientes Santander Visa, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

Venta general: se habilitará el viernes 23 de octubre de 2026, a las 10, mediante la misma plataforma.

Los conciertos se realizarán el martes 23 y el jueves 25 de marzo de 2027 en el estadio Monumental. Los precios y las ubicaciones disponibles deberán consultarse en el sitio oficial de venta.

Beck será el invitado especial de U2

Uno de los atractivos de los recitales será la participación de Beck, el músico estadounidense que construyó una carrera reconocida por la combinación de rock alternativo, pop, folk y música electrónica.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Loser”, “Where It's At” y “E-Pro”. A lo largo de su trayectoria también obtuvo varios premios Grammy, incluido el de Álbum del Año por “Morning Phase”, en 2015.

Su presencia acompañará el regreso de U2 a Buenos Aires en una gira que reunirá nuevas composiciones y clásicos de una de las bandas más reconocidas de la música internacional.

“Carnaval de Luz”, el nuevo disco de U2

La visita a la Argentina llegará después del lanzamiento de “Carnaval de Luz”, previsto para el 13 de noviembre de 2026. Se trata del decimosexto álbum de estudio de U2 y de su primer trabajo con canciones inéditas desde “Songs of Experience”, publicado en 2017.

El nuevo disco estará integrado por 12 canciones y contará con colaboraciones de músicos y productores de distintas generaciones. Entre los nombres vinculados al proyecto se encuentran Brian Eno, colaborador histórico de la banda, y Martin Garrix.

El grupo ya presentó dos adelantos: “Street of Dreams” y “Silencio”. Los videos de ambas canciones fueron filmados en Ciudad de México.

El álbum también incluirá “The Mirror Maker (Rosalía)” y “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, integrante de Snow Patrol, que contará con la voz de Dolly Parton.

U2 celebra 50 años de historia

El anuncio de la gira coincide con un aniversario especial para la banda, que cumplió 50 años de trayectoria el 25 de septiembre de 2026.

La historia comenzó en Dublín, Irlanda, en 1976, cuando Larry Mullen Jr. publicó un aviso en la cartelera del colegio Mount Temple para convocar a músicos interesados en formar un grupo. Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron a la convocatoria y participaron de los primeros ensayos.

Antes de adoptar el nombre U2, la formación pasó por otras denominaciones, como Feedback y The Hype.

Para celebrar el medio siglo de carrera, los cuatro integrantes regresaron a Mount Temple y sorprendieron a los estudiantes con un recital. Durante la presentación interpretaron algunos de sus clásicos y tocaron por primera vez en vivo “Silencio”, uno de los adelantos del próximo álbum.

La última visita de U2 a la Argentina

El regreso de 2027 se producirá casi una década después de los últimos conciertos de la banda en el país. En octubre de 2017, U2 se presentó en el Estadio Único de La Plata con la gira “The Joshua Tree Tour”, con la que celebró los 30 años del disco homónimo.

Aquellos recitales quedaron asociados a la puesta en escena de “The Joshua Tree”, uno de los álbumes más importantes de su carrera, que incluye canciones como “With or Without You” y “Where the Streets Have No Name”.