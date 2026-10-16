Jimena Barón compartió una osada foto frente al espejo durante el rodaje de su serie

Jimena Barón compartió una selfie en topless desde el motorhome que utiliza como camarín durante las grabaciones de su nueva serie de Netflix. La actriz publicó la imagen en sus redes sociales mientras se preparaba para continuar con el rodaje de “El amor es otra cosa”.

Antes de mostrar la foto frente al espejo, había compartido parte de su traslado hacia las grabaciones, que comenzaban a las seis de la mañana. La publicación sumó una escena de su rutina laboral al contenido que suele compartir con sus seguidores.

Según publicó Ciudad Magazine, la imagen fue tomada dentro del motorhome, donde la actriz se preparaba antes de salir a grabar. La fotografía se conoció en medio de su regreso a la actuación con una producción nacional para la plataforma.

La serie que marca su regreso a la ficción

Este año, Jimena Barón retomó su trabajo como actriz después del nacimiento de Arturo, el hijo que tuvo con Matías Palleiro. Su vuelta a la ficción la reúne con Candela Vetrano y Muriel Santa Ana como protagonistas.

Días atrás, Netflix presentó un primer adelanto de “El amor es otra cosa”. El video mostró parte del detrás de escena, con las actrices durante los ensayos y los libretos en sus manos.

En esas imágenes también aparecieron varios perros, que tendrán un lugar central en la historia. El anticipo permitió conocer parte del trabajo del elenco y el vínculo de los animales con la trama.

De qué trata “El amor es otra cosa”

La plataforma acompañó el adelanto con un mensaje sobre sus protagonistas: “¿El elenco de mis sueños, acaso?”. La publicación presentó al trío de actrices que encabezará la nueva ficción argentina.

Netflix también difundió la premisa: “Tres desconocidas, unidas por un incidente con sus perros, terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas”. La propuesta combinará humor y vínculos personales a partir de ese encuentro.

Mientras avanza el rodaje, Jimena Barón comparte momentos de las grabaciones en sus redes. Esta vez, la selfie desde su camarín acompañó los primeros anticipos de la producción con la que vuelve a la actuación.