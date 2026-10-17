Alerta en Corrientes: ya son 472 los evacuados y autoevacuados por el avance del agua

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a distintas localidades de Corrientes, donde 472 personas debieron abandonar sus viviendas como consecuencia del avance del agua. Según el último relevamiento de Defensa Civil, se contabilizaron 206 evacuados y 266 autoevacuados en seis localidades de la provincia.

El informe, al que accedió el diario El Litoral, detalló que la emergencia hídrica afecta a familias de Itatí, Capital, Paso de los Libres, Ituzaingó, Yahapé e Isla Apipé. Los damnificados fueron alojados en centros de asistencia, instalaciones comunitarias y viviendas de familiares.

La situación más importante en cuanto a evacuaciones se registró en Itatí, donde 110 personas pertenecientes a 43 familias debieron abandonar sus hogares. Los afectados fueron alojados en Casa Promesera y en el hospedaje Taba Cué.

Más de 260 autoevacuados en la capital correntina

En la ciudad de Corrientes, el relevamiento oficial contabilizó 266 personas autoevacuadas, correspondientes a 65 familias. Se trata de vecinos que decidieron trasladarse por sus propios medios ante el avance del agua.

Por su parte, Paso de los Libres registró 31 evacuados, integrantes de seis familias. Las personas afectadas fueron alojadas en las instalaciones del ex Regimiento.

En Ituzaingó, las autoridades contabilizaron 19 evacuados pertenecientes a cuatro familias. Los damnificados recibieron alojamiento en viviendas de familiares, en el salón de usos múltiples y en el albergue del Club San Martín.

Otras localidades afectadas por la crecida

En Yahapé, el informe indicó que dos personas de una misma familia debieron abandonar su vivienda y fueron recibidas por familiares.

Asimismo, el relevamiento identificó a 19 familias afectadas en Isla Apipé, aunque el detalle difundido no precisó la cantidad de personas evacuadas en esa localidad.

De acuerdo con las cifras generales de Defensa Civil, las seis localidades registraron un total de 206 evacuados y 266 autoevacuados. Itatí concentró la mayor cantidad de evacuados, mientras que Capital presentó el mayor número de autoevacuados.

Continúa el seguimiento de la emergencia hídrica

Las autoridades locales y los equipos de Defensa Civil mantienen el seguimiento de la situación ante la crecida de los ríos Paraná y Uruguay.

El relevamiento permitió identificar los principales puntos afectados y los espacios destinados al alojamiento de las familias que debieron dejar sus viviendas.