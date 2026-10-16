Inundaciones en Corrientes: el río Paraná avanza sobre viviendas y ya hay más de 220 personas desplazadas

Las aguas del río Paraná ingresaron a la ciudad de Corrientes.

La crecida del río Paraná provocó inundaciones en Corrientes, donde el agua avanzó sobre calles, veredas y viviendas del barrio Anahí, ubicado en la zona norte de la capital provincial. Según el último relevamiento de Defensa Civil, 222 personas debieron abandonar sus hogares en distintos puntos de la provincia, mientras las autoridades advirtieron que el río podría superar el nivel de evacuación durante las próximas horas.

Durante la mañana de este viernes, medios locales registraron sectores anegados del barrio Anahí, situado cerca de la costa del Paraná. La situación generó preocupación entre los vecinos ante las previsiones que anticipaban una nueva suba del caudal.

Foto: Infobae

El titular de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, confirmó que en la capital provincial ya se registraron familias que abandonaron preventivamente sus viviendas. “En Capital ya tenemos autoevacuados. Pero hoy tendríamos los primeros evacuados”, señaló.

El río Paraná podría superar los siete metros

Las previsiones oficiales indicaron que el Paraná podría superar los siete metros frente a Corrientes capital entre el viernes y el sábado. Esa altura corresponde al nivel de evacuación establecido para la ciudad.

De acuerdo con los datos de Defensa Civil, 71 personas pertenecientes a 14 familias se autoevacuaron en la capital correntina. El organismo provincial contabilizó, además, un total de 222 personas reubicadas por la crecida en distintas localidades.

Las autoridades mantenían el seguimiento del comportamiento del río y preparaban medidas de asistencia para las familias que pudieran resultar afectadas por nuevos anegamientos.

Itatí, entre las localidades más afectadas

Uno de los principales focos de preocupación se encontraba en Itatí, localidad situada aguas abajo de la represa de Yacyretá. Allí, la cantidad de personas evacuadas aumentó de 14 a 55, correspondientes a 15 familias.

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió la zona durante el jueves y anunció que se dispondrían espacios para alojar a quienes necesitaran abandonar sus viviendas.

“Ante la posibilidad de que más familias deban ser evacuadas, habilitaremos junto al Municipio espacios de resguardo con servicios, alimentos y atención sanitaria”, afirmó.

La crecida también afectó a las islas Apipé Grande y Chica, próximas a Yacyretá, donde se contabilizaron 44 personas evacuadas. En tanto, Ituzaingó registró 19 vecinos reubicados y permanecía en situación de evacuación.

Otras localidades bajo alerta por la crecida

El aumento del caudal del Paraná mantenía en alerta a Paso de la Patria, en Corrientes, y Barranqueras, en Chaco, ambas ubicadas aguas abajo de la central hidroeléctrica.

En Misiones, las localidades de Libertad, Libertador y Santa Ana continuaban en situación de evacuación, mientras que Eldorado permanecía bajo alerta.

Sin embargo, las mediciones del tramo comprendido entre las represas de Itaipú y Yacyretá mostraban un comportamiento diferente, con niveles estacionarios o en descenso.

Por su parte, el río Iguazú, uno de los principales afluentes del Paraná, también registraba una reducción de su caudal.

Qué ocurre con la crecida del río Uruguay en Entre Ríos

Mientras Corrientes enfrentaba las consecuencias del aumento del Paraná, el río Uruguay presentaba una tendencia más estable, aunque algunas localidades continuaban afectadas.

Concordia era la única ciudad que registraba personas evacuadas, de acuerdo con el informe difundido. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande indicó que la altura del río frente a la ciudad no superaría los 11 metros durante los próximos días.

La medición correspondiente al viernes ubicó el nivel del agua en 10,86 metros, por debajo de la altura de alerta.

Desde Salto Grande también informaron que no se esperaban precipitaciones en la cuenca norte del río Uruguay durante los próximos días. Las lluvias podrían regresar a partir del 22 de octubre.

En tanto, Concepción del Uruguay permanecía en situación de alerta, junto con las localidades correntinas de Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland.

Cómo seguirá el comportamiento de los ríos

En su último informe hidrológico, la Entidad Binacional Yacyretá anticipó que los caudales afluentes al Paraná mantendrían una tendencia creciente hasta este viernes.

El organismo estimó que, desde el sábado 17, podrían registrarse “valores estables a levemente decrecientes”, aunque la evolución dependerá de las condiciones hidrológicas de la cuenca.

Por su parte, Salto Grande proyectó que el nivel del río Uruguay aguas abajo de la represa continuaría descendiendo durante los próximos días.

No obstante, advirtió que persistirían condiciones de aguas altas, propias del trimestre y vinculadas con la influencia del fenómeno climático El Niño.