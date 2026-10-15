Actualizaron las previsiones del río Uruguay: cómo seguirá la situación en Concordia y otras ciudades

La creciente del río Uruguay continúa bajo seguimiento de los organismos hidrológicos, que este jueves 15 de octubre actualizaron sus pronósticos para Concordia y otras localidades ribereñas. Según los informes de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), se espera un descenso leve y lento del río durante los próximos días.

El comunicado de Salto Grande indicó que el aporte de agua durante las últimas 24 horas alcanzó los 18.358 metros cúbicos por segundo (m³/s), mientras que el caudal evacuado a las 8 de este jueves fue de 16.428 m³/s.

Hasta las 15 de este viernes 16 de octubre, el caudal medio diario evacuado oscilará entre 16.000 y 16.800 m³/s. El organismo anticipó que las alturas máximas no superarán los 11 metros en Concordia y los 11,30 metros en Salto, Uruguay.

Qué altura alcanzará el río Uruguay en Concordia

De acuerdo con el informe de la CTM, el embalse de Salto Grande registraba una altura de 33,22 metros a las 8 de este jueves y se prevé que tienda a los 34,30 metros. Además, el organismo confirmó que los vertederos permanecen abiertos.

Por su parte, la CARU ratificó las previsiones de Salto Grande y agregó información sobre los niveles registrados en otras localidades ubicadas aguas abajo de la represa.

El organismo señaló que, debido al caudal de erogación previsto, se espera un descenso leve y lento de los niveles del río Uruguay. Sin embargo, aclaró que la situación de alerta continuará durante los próximos días.

Las alturas del río Uruguay en Colón y Concepción del Uruguay

El informe de la CARU correspondiente al 15 de octubre detalló las alturas observadas en distintos puertos de la región. En Colón, el río registró 7,06 metros, apenas cuatro centímetros por debajo del nivel de alerta, establecido en 7,10 metros. La cota de evacuación en esa localidad es de 7,90 metros.

En Concepción del Uruguay, la altura registrada fue de 5,70 metros, por encima del nivel de alerta de 3,90 metros. En tanto, en Paysandú, Uruguay, el río alcanzó los 5,92 metros, mientras que su nivel de alerta es de 5,30 metros.

Por otra parte, Fray Bentos registró 2,87 metros, frente a un nivel de alerta de 2,90 metros. En Boca del Gualeguaychú, la altura observada fue de 2,85 metros, por debajo del nivel de alerta de 4,39 metros.

Prevén un descenso lento, pero continuará la alerta

La CARU indicó que, debido al caudal evacuado desde Salto Grande, se espera una disminución gradual de los niveles del río Uruguay en las localidades ubicadas aguas abajo de la represa.

Según el organismo, si no se registran precipitaciones imprevistas durante la próxima semana, los niveles continuarían descendiendo. Sin embargo, aclaró que la situación de alerta se mantendrá durante los próximos días.

Los organismos hidrológicos recordaron que los pronósticos pueden modificarse ante cambios meteorológicos o situaciones imprevistas, por lo que recomendaron seguir las actualizaciones oficiales.

En Concordia, familias evacuadas comenzaron a regresar a sus casas

Mientras los organismos hidrológicos anticipan una disminución gradual del caudal, en Concordia algunas familias afectadas por la creciente comenzaron a regresar a sus viviendas.

El descenso del agua permitió que vecinos de sectores inundables iniciaran tareas de limpieza para recuperar sus hogares. La creciente había obligado al traslado de aproximadamente 22 personas, pertenecientes a seis familias.

Los damnificados encontraron barro, sedimentos y residuos acumulados después de la inundación. En paralelo, personal municipal desarrollaba tareas de limpieza en las zonas afectadas.