El río Uruguay comenzó a retirarse en Concordia y las familias regresan a sus hogares 

Baja el río Uruguay y los evacuados regresaron a sus casas

El río Uruguay comenzó a mostrar un retroceso en la ciudad de Concordia y el agua se retiró de algunos de los sectores que habían resultado afectados por la reciente creciente. La situación permitió que vecinos que debieron abandonar temporalmente sus viviendas comenzaran a regresar, aunque se encontraron con una importante acumulación de barro, residuos y fuertes olores.

Durante una recorrida de Elonce por uno de los sectores cercanos a un arroyo, donde el agua suele avanzar rápidamente cuando aumenta el nivel del río, se constató que la inundación había retrocedido, pero dejó suciedad y restos de sedimentos en las calles y viviendas.

Unas 22 personas, pertenecientes a aproximadamente seis familias, debieron ser trasladadas de sus hogares como consecuencia del avance del agua.

Si bien la situación comenzó a normalizarse, los vecinos enfrentaron las consecuencias de la creciente. En los sectores donde el agua permaneció durante varios días, quedaron importantes cantidades de barro, residuos y olores cloacales.

En este marco, algunas familias comenzaron a limpiar los accesos a sus viviendas y retirar el barro acumulado, una tarea que demandó varias horas de trabajo.

A pesar de que se trató de una creciente de menor magnitud en comparación con otros episodios registrados en Concordia, las consecuencias fueron importantes para quienes viven en las zonas más bajas y cercanas a los cursos de agua.

El testimonio de una vecina: "Ya tengo 56 inundaciones"

Durante la recorrida, Elonce dialogó con una mujer que había regresado a su vivienda después de permanecer aproximadamente tres días fuera de su hogar debido al ingreso del agua.

"Yo me vine porque ya no había agua adentro", relató la vecina al explicar cómo había decidido regresar.

La mujer contó que su hijo la ayudó a retirar el barro acumulado en el ingreso a la vivienda para que pudiera volver a instalarse.

"Mi hijo tuvo que sacar ayer todo con la pala”, expresó.

También explicó que las tareas de limpieza resultaron difíciles por las condiciones en las que quedó su casa y la necesidad de conseguir productos para desinfectar los ambientes.

La vecina aseguró que había atravesado numerosas crecientes del río Uruguay a lo largo de su vida y sorprendió al mencionar la cantidad de veces que debió enfrentar una situación similar. "Ya tengo 56 inundaciones yo; las conozco a todas", afirmó.

También en la zona costera se registró el trabajo de personal municipal para realizar la limpieza de los sectores afectados por el avance del río Uruguay. Elonce.com