La crecida mantiene restricciones en Cataratas del Iguazú: qué paseo vuelve a funcionar

Las Cataratas del Iguazú tendrán una reapertura parcial este jueves 15 de octubre: el Circuito Inferior será el único recorrido habilitado para los visitantes. El Circuito Superior y la Garganta del Diablo permanecerán cerrados por el elevado caudal del río.

La decisión se tomó después de las inspecciones de los equipos técnicos, que determinaron que el paseo autorizado reúne las condiciones de seguridad necesarias. El parque abrirá sus puertas, aunque la circulación estará limitada a ese sector.

Según comunicaron el Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina, el nivel del agua continúa bajo monitoreo. Las condiciones meteorológicas y la evolución de la crecida podrán motivar nuevos cambios en los accesos.

Qué ofrece el recorrido habilitado

El Circuito Inferior permite observar seis saltos y ofrece vistas panorámicas de las Cataratas del Iguazú. Su apertura restablece parte de la actividad turística que había quedado restringida durante los últimos días.

El miércoles, tanto ese recorrido como el Superior permanecieron cerrados. El acceso a la Garganta del Diablo ya había sido suspendido previamente debido al aumento del caudal.

La habilitación de este jueves no incluye una fecha para recuperar los demás paseos. Su reapertura dependerá de nuevas evaluaciones técnicas y de las condiciones de seguridad del río y la infraestructura.

Qué servicios mantendrán su actividad

Los locales gastronómicos y de servicios funcionarán con normalidad, de acuerdo con la comunicación difundida. También se mantendrán las prestaciones del hotel Gran Meliá, el restaurante El Fortín e Iguazú Jungle.

Las autoridades señalaron que las decisiones se adoptan conforme al protocolo de seguridad para resguardar a visitantes y trabajadores. Mientras persista la crecida, continuará el seguimiento de los distintos sectores de las Cataratas del Iguazú.

Antes de organizar una visita, turistas y prestadores deberán consultar los canales oficiales del parque y de la concesionaria. Allí se informarán las eventuales modificaciones en los recorridos, cuya disponibilidad seguirá sujeta a la evolución del agua y del tiempo.