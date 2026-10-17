Fotos de la Peregrinación de los Pueblos: emoción, abrazos y lágrimas durante los 90 kilómetros

Las fotos más emotivas de la Peregrinación de los Pueblos.

Las fotos de la Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná reflejaron los momentos más emotivos de la 44ª edición, que finalizó este sábado por la tarde en el Santuario La Loma. Miles de fieles completaron los 90 kilómetros de caminata iniciada el viernes en la ermita de Hasenkamp, en una manifestación religiosa marcada por abrazos, lágrimas, plegarias y agradecimientos.

Las cámaras de Elonce acompañaron a los peregrinos durante todo el recorrido y registraron imágenes que reflejaron el esfuerzo físico, la emoción y las historias personales de quienes participaron de esta tradicional expresión de fe.

La llegada al santuario fue uno de los momentos más significativos de la jornada. Después de varias horas de caminata, los participantes se reencontraron con sus seres queridos y compartieron abrazos, mientras otros expresaron su emoción mediante lágrimas y oraciones.

Las imágenes más emotivas de la peregrinación

A lo largo del trayecto, las fotografías captaron distintas escenas protagonizadas por los fieles: momentos de descanso, muestras de compañerismo y gestos de acompañamiento entre quienes avanzaban hacia Paraná.

Muchos peregrinos realizaron el recorrido para cumplir promesas, agradecer favores recibidos o elevar pedidos personales. Esas motivaciones estuvieron presentes en los testimonios recogidos por Elonce durante la transmisión especial.

Elonce registró el recorrido hasta el Santuario La Loma

La cobertura permitió documentar el paso de la multitud desde Hasenkamp hasta Paraná, incluidos los descansos y el tramo final de la caminata.

Las imágenes reunidas constituyeron un registro de la 44ª edición de la Peregrinación de los Pueblos y de las emociones compartidas por miles de personas que llegaron al Santuario La Loma después de recorrer 90 kilómetros.