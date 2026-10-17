El Club Sóftbol Play sufrió el robo número 70: en tres días ingresaron dos veces

El Club Sóftbol Play de Paraná sufrió un nuevo robo y alcanzó los 70 hechos de inseguridad registrados en la institución. En apenas tres días, delincuentes sustrajeron 34 metros lineales de alambrado: 12 el jueves y otros 22 durante este sábado.

Matías Juri, representante de la comisión directiva, dialogó con Elonce y expresó su indignación por la reiteración de los episodios. También reclamó medidas concretas para proteger el predio, ubicado en inmediaciones de calle Ernesto Izza y las vías del ferrocarril.

"Es indignante. La policía de la comisaría tercera viene, pasa, está, pero no alcanzan a irse que los delincuentes entran", sostuvo.

El reclamo por la falta de respuestas

Juri señaló que la institución no encuentra soluciones ante la sucesión de robos y cuestionó que no puedan ausentarse del predio sin exponerse a nuevos hechos delictivos.

"Hoy cumplimos el robo 70. Lo tomamos en gracia porque no tenemos respuesta de las autoridades correspondientes. El jueves, cuando nos robaron los 12 metros, salimos a hacer un mandado, volvés y te encontrás con un vacío. No tenemos respuestas, lo hice por mis medios", describió.

En esa línea, pidió que las autoridades provinciales y municipales conozcan la situación del barrio y las condiciones en las que funciona el club. El dirigente mencionó al ministro de Seguridad, Juan Roncaglia, y a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, entre los funcionarios a los que reclamó atención.

"Necesitamos una respuesta real, concreta, efectiva. No puede ser que la igualdad no sea para todos", afirmó.

El pedido de un destacamento policial

El representante de la comisión directiva explicó que la institución tiene cerca de 100 socios y que no cuenta con recursos para contratar seguridad privada. Según indicó, él mismo se ocupa de cuidar el predio sin cobrar por esa tarea.

Además, recordó que solicitaron una audiencia ante el Ministerio de Justicia y Seguridad para exponer los antecedentes y presentar una propuesta destinada a mejorar la prevención en la zona.

"Hemos solicitado al Ministerio de Justicia y Seguridad una audiencia explicando los antecedentes. No hablo de esta gestión, hablo de cuatro o cinco gestiones atrás. Presentamos el proyecto de nuestra casa institucional para que pongan un destacamento", señaló.

Juri también describió las dificultades del sector, ubicado entre las vías del ferrocarril, una avenida y predios abandonados. Según manifestó, los vecinos sufren hechos de inseguridad y tienen temor ante la reiteración de los episodios.

Rompen las cámaras de seguridad

El club cuenta con cámaras de vigilancia, pero el dirigente advirtió que tampoco resultan suficientes para prevenir los robos, ya que los delincuentes las dañan o las inutilizan.

"Tenemos cámaras instaladas, pero rompen las cámaras, las golpean, las cortan. El reino de la impunidad se ha hecho presente", expresó.

Los últimos dos hechos ocurrieron en horarios en los que Juri estimó que los responsables conocían los movimientos dentro del predio. El robo del jueves se produjo entre las 12 y las 13, mientras que el de este sábado ocurrió entre las 12 y las 16.

"Ellos tienen controlado cuándo entro y salgo. Recorro el predio cada 45 minutos", manifestó.

La comisión directiva realizó la denuncia

Tras el nuevo episodio, integrantes de la comisión directiva se presentaron en la Comisaría Tercera para formalizar la denuncia correspondiente.

Juri cuestionó que las instituciones deportivas sean convocadas por funcionarios para actividades políticas, pero que luego no reciban respuestas cuando necesitan asistencia.

"Los funcionarios usan los clubes para cuestiones políticas, pero cuando están en el poder se olvidan. Que se acuerden de lo que uno hace para ayudar", reclamó.

Finalmente, insistió en la necesidad de contar con medidas efectivas para frenar los hechos de inseguridad y garantizar el funcionamiento de la institución.

"No podemos gastar la plata que gastamos para una institución y no tenemos respuesta. Si nos pueden atender, bienvenido sea", concluyó.