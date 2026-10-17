“Lo vivido es incontable”: la emoción de los peregrinos que completaron los 90 kilómetros

La 44ª Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp-Paraná finalizó este sábado por la tarde con la llegada de miles de fieles al Santuario La Loma. Después de recorrer 90 kilómetros desde la ermita de Hasenkamp, los caminantes protagonizaron escenas de profunda emoción, entre lágrimas, abrazos y agradecimientos. Las cámaras de Elonce acompañaron el recorrido y registraron las historias de quienes completaron la tradicional manifestación de fe.

El cansancio acumulado durante más de 25 horas, las ampollas y los dolores musculares quedaron reflejados en los rostros de los participantes. Sin embargo, la cercanía del santuario renovó las fuerzas de quienes avanzaban acompañados por familiares, amigos y servidores. “Muy emocionado, pero llegamos. No damos más, pero llegamos”, expresó uno de los peregrinos.

La llegada también estuvo marcada por los reencuentros familiares. Padres, hijos, hermanos y parejas esperaron a los caminantes para compartir los últimos metros de una experiencia que comenzó el viernes por la tarde y reunió a personas de distintas localidades entrerrianas.

“Llegamos, cumplimos”: la emoción de concretar una promesa

Entre los testimonios recogidos por Elonce, dos mujeres que participaron por primera vez no pudieron contener las lágrimas al acercarse al santuario. Una de ellas explicó que había decidido realizar la caminata para cumplir una promesa personal.

“La verdad que no se terminaba más, pero llegamos, cumplimos”, manifestó. Luego, al ser consultada sobre el motivo de su participación, reveló: “Una promesa que hice en enero y la estoy cumpliendo”.

La mujer contó que habían comenzado el recorrido cinco personas, aunque tres integrantes del grupo permanecieron en Sauce Montrull. Pese al agotamiento, las dos peregrinas que continuaron consiguieron completar los 90 kilómetros.

Otra participante, que llegó acompañada por su cuñada desde Paraná, destacó la importancia de la fe durante los momentos más difíciles. “Muy emocionada por muchas cosas. La familia, la salud más que nada. Esta parte del tramo se hizo muy difícil, pero con mucha fe, porque no hay otra forma de seguir. Tener el santuario tan cerca son emociones importantes”, expresó.

La Peregrinación de los Pueblos llegó al Santuario de Schoenstatt

El abrazo de dos hermanas que se reencontraron en La Loma

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando dos hermanas, una de Hernandarias y otra residente en Paraná, se reencontraron después de realizar la peregrinación con sus respectivas parroquias.

“Me encontré con mis hermanas. Somos de Hernandarias. Ella vive en Paraná y la hicimos con nuestras parroquias. Nos encontramos en el camino, pero ahora nos encontramos en el final”, relató una de las mujeres, visiblemente emocionada.

La peregrina también destacó que su sobrina participaba por primera vez. El encuentro familiar se sumó a los numerosos abrazos que se multiplicaron durante la tarde, cuando los caminantes comenzaron a ingresar al santuario.

Otra mujer, que había realizado la peregrinación acompañada por su madre, celebró haber completado una nueva edición. “Maravilloso. Un regalo de la Mater como cada año”, afirmó.

Al explicar el significado personal de la experiencia, agregó: “Yo peregrino por amor, por amor a ella. Soy aliada a ella, pero también siempre he traído conmigo intenciones, personas y mis anhelos del corazón, que siempre le entrego en sus manos”.

Madre e hijo caminaron juntos en la previa del Día de la Madre

La cercanía del Día de la Madre dejó una de las historias más conmovedoras. Una mujer de Paraná completó por primera vez los 90 kilómetros acompañada por su hijo, con quien compartió las dificultades y alegrías del recorrido. “Muy orgullosa y agradecida porque me acompañó todo el camino”, expresó la madre ante las cámaras de Elonce. Ambos reconocieron que el tramo nocturno había sido especialmente exigente, pero consiguieron llegar juntos.

Cuando le preguntaron al joven qué significaba acompañar a su madre durante tantas horas, respondió: “¿Qué voy a sentir de mi vieja? Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar con ella”.

La escena reflejó el valor de los vínculos familiares durante la peregrinación. En la víspera del Día de la Madre, ambos completaron una experiencia compartida que culminó frente al Santuario La Loma.

Peregrinación de los Pueblos: imágenes de un drone en la llegada al Santuario La Loma

Peregrinos de distintas localidades compartieron sus historias

La caminata reunió a participantes de Piedras Blancas, Concordia, Villaguay, María Grande, Crespo, Urdinarrain, Hernandarias y otras localidades de Entre Ríos. Una mujer de Piedras Blancas, de 66 años, contó que había completado su undécima peregrinación junto a un grupo de 30 personas. Al explicar sus intenciones, expresó: “La salud primero de todo y la fe, que siempre sigamos adelante, unidos, y que seamos mucho mejor en esta vida para todos”.

También llegó Anto, una joven de María Grande que dedicó la caminata a sus seres queridos. “La familia y el amor de mi vida, mi Pablito, que me está esperando en casa, y mi mamá que está en el cielo. Le dedico esto a ella”, relató emocionada.

Desde Villaguay, otro participante contó que realizaba la peregrinación por cuarta vez, tanto para pedir como para agradecer. Según se indicó durante la transmisión, desde esa ciudad llegaron cinco colectivos con fieles, una cantidad superior a la registrada en ediciones anteriores.

“No siento los pies, necesito piernas nuevas”

Entre quienes participaron por primera vez estuvo Fabricio, quien explicó que había realizado una promesa relacionada con su traslado laboral dentro de la Fuerza Aérea.

“No siento los pies ni las piernas. Necesito piernas nuevas. Pero bien”, expresó al acercarse al Santuario La Loma, después de completar la extensa caminata.

El peregrino explicó que había prometido realizar el recorrido si conseguía regresar a la zona por motivos laborales. Aunque había postergado el compromiso durante un tiempo, finalmente decidió cumplirlo.

Otro grupo llegó desde Concordia y compartió la emoción de haber superado las dificultades físicas. “Lo vivido es incontable, no damos más y volvemos el año que viene, si Dios quiere”, expresó uno de sus integrantes. “Vinimos a entregar nuestra familia, la conversión de nuestra familia y todo el dolor que traemos en nuestro corazón”, manifestó otro participante del grupo concordiense.

Testimonios en la llegada al santuario La Loma

Pedidos por la salud, el trabajo y la paz

La peregrinación también estuvo atravesada por intenciones relacionadas con las dificultades personales y sociales. Juanito, quien participó por primera vez, contó que caminó para agradecer por su familia y pedir por el futuro del país.

“Muy feliz. Es la primera vez que la hago, pidiendo por que este país mejore, por lo bien que me va personalmente y por las cosas lindas que me están pasando, por la hermosa familia que tengo, por Bárbara Brunetti, que es una colega muy querida”, expresó.

Otro hombre, que llegó visiblemente agotado, señaló que había realizado la caminata por su familia y por la paz. Entre sus deseos mencionó que mejorara la situación nacional y que terminaran las guerras en el mundo. Una mujer de Crespo, que participó junto a sus amigas, resumió sus intenciones: “Agradecer primero de todo y pedir salud, trabajo, lo de siempre”.

Los pedidos y agradecimientos se repitieron entre quienes llegaron al santuario, donde la imagen de la Virgen recibió a los peregrinos después de más de un día de recorrido.

El acompañamiento de los servidores durante más de 25 horas

La organización también ocupó un lugar central en los testimonios. Durante la transmisión se destacó el trabajo de los servidores, que acompañaron a los caminantes con asistencia, descanso y palabras de aliento cuando las fuerzas comenzaron a disminuir.

Según se explicó, la preparación de la Peregrinación de los Pueblos comenzó en mayo, con reuniones destinadas a coordinar el recorrido, los puntos de descanso y la participación de los equipos de apoyo.

El operativo incluyó la colaboración de bomberos, Gendarmería, Policía y personal de tránsito, además de los servidores que acompañaron a los fieles durante los 90 kilómetros. Elonce realizó una cobertura especial desde la salida en Hasenkamp hasta la llegada al Santuario La Loma, con testimonios de peregrinos, familiares y colaboradores.

Una llegada entre lágrimas, abrazos y agradecimientos

Pasadas las 18.30 de este sábado, los últimos grupos continuaban ingresando al santuario después de más de 25 horas de peregrinación. Algunos caminaban con dificultad, otros lloraban de alegría y muchos buscaban entre la multitud a sus familiares.

“Estoy muerto. Gracias a Dios y a la Virgen llegamos”, expresó uno de los peregrinos al alcanzar el destino. Otra mujer resumió la experiencia con una frase: “Costó mucho, pero valió la pena”.

La 44ª Peregrinación de los Pueblos dejó numerosas historias de esfuerzo, fe y agradecimiento. Para quienes completaron los 90 kilómetros, la llegada a La Loma representó mucho más que el final de una caminata: fue el cumplimiento de promesas, el encuentro con sus seres queridos y la posibilidad de renovar sus esperanzas ante la Virgen.