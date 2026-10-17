Horóscopo semanal del 19 al 25 de octubre: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y el dinero

El horóscopo semanal del 19 al 25 de octubre de 2026 estará marcado por el ingreso del Sol en Escorpio, Venus retrógrado y el comienzo de la retrogradación de Mercurio. Conocé las predicciones para los 12 signos del zodíaco.
El horóscopo semanal del 19 al 25 de octubre de 2026 anticipa, desde la interpretación astrológica, días de intensidad emocional, revisión de relaciones personales y decisiones vinculadas con el trabajo y las finanzas. La llegada de la temporada de Escorpio y nuevos movimientos planetarios marcarán las tendencias para los 12 signos del zodíaco.
El martes 20, Venus retrógrado formará una cuadratura con Plutón, una configuración que en astrología se asocia con tensiones afectivas, celos y conflictos de poder. El viernes 23 comenzará la temporada de Escorpio, mientras que el sábado 24 Mercurio iniciará su retrogradación en ese mismo signo, un período tradicionalmente relacionado con la revisión de acuerdos, comunicaciones y decisiones.
Además, el sábado se producirá la conjunción entre Venus y el Sol, vinculada simbólicamente con una mayor claridad en los sentimientos. El domingo 25, Venus regresará a Libra, poniendo el foco en los vínculos y los acuerdos personales.
Horóscopo semanal: predicciones para los 12 signos
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
La semana comenzará con tensiones que podrían alcanzar su punto máximo el martes. Será importante evitar reacciones impulsivas, especialmente frente a situaciones que generen enojo o desacuerdos.
Desde el viernes, el ingreso del Sol en Escorpio pondrá la atención en las finanzas compartidas, las deudas y los compromisos económicos. Con Mercurio retrógrado desde el sábado, será conveniente revisar documentos, cuentas y contratos antes de tomar decisiones.
En el amor, el encuentro entre Venus y el Sol podría marcar una nueva etapa emocional. El domingo, con Venus nuevamente en Libra, una relación del pasado podría reaparecer y plantear la posibilidad de una segunda oportunidad.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Los vínculos sentimentales y las responsabilidades laborales podrían entrar en conflicto durante los primeros días de la semana. La cuadratura entre Venus y Plutón del martes pondrá a prueba la capacidad de negociar sin dejar de lado las necesidades personales.
El viernes, el Sol ingresará en el sector astrológico de las relaciones de pareja, mientras que Mercurio comenzará su retrogradación al día siguiente. Este movimiento se asocia con la revisión de compromisos y posibles reencuentros amorosos.
El domingo, Venus regresará al área vinculada con la rutina y el bienestar. Será una oportunidad para reorganizar las actividades cotidianas y prestar atención al descanso.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
La semana podría presentar cambios inesperados en el ámbito laboral. A mitad de semana, una configuración entre la Luna y Urano favorecerá situaciones que exigirán flexibilidad y capacidad de adaptación.
El viernes, el Sol ingresará en el sector de las rutinas y las obligaciones diarias. Un día después, Mercurio retrógrado invitará a revisar comunicaciones, compromisos pendientes y cuestiones relacionadas con el bienestar.
En el plano afectivo, Venus regresará a Libra el domingo y favorecerá, según la interpretación astrológica, el romance, la creatividad y los momentos de diversión.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Los primeros días de la semana podrían estar atravesados por emociones intensas. La cuadratura entre Venus y Plutón del martes se vincula con posibles celos o inseguridades en las relaciones sentimentales.
El viernes comenzará una etapa favorable para dedicar más tiempo al romance, la creatividad y las actividades placenteras. Sin embargo, Mercurio retrógrado desde el sábado podría traer nuevamente a escena historias afectivas o proyectos que habían quedado pendientes.
El domingo, Venus regresará al sector del hogar y la familia. Será un momento propicio para fortalecer los vínculos cercanos y buscar tranquilidad en el entorno doméstico.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Las relaciones de pareja y las cuestiones familiares concentrarán buena parte de la atención durante esta semana. Las tensiones entre Venus y Plutón podrían generar desacuerdos que requerirán diálogo y paciencia.
Con el ingreso del Sol en Escorpio el viernes, comenzará un período centrado en el hogar y las responsabilidades familiares. La retrogradación de Mercurio desde el sábado podría impulsar la revisión de decisiones relacionadas con mudanzas o asuntos domésticos pendientes.
La conjunción entre Venus y el Sol favorecerá conversaciones destinadas a acercar posiciones. El domingo será una oportunidad para retomar el contacto con familiares con quienes haya existido cierta distancia.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Entre el miércoles y el viernes, las relaciones personales ocuparán un lugar importante. La interpretación astrológica sugiere dedicar más tiempo a escuchar y acompañar a la pareja o a las personas cercanas.
El viernes, el ingreso del Sol en Escorpio favorecerá las actividades vinculadas con el estudio, la escritura y la comunicación. Sin embargo, la retrogradación de Mercurio desde el sábado aconseja revisar trámites, contratos y horarios antes de asumir nuevos compromisos.
En cuestiones económicas, el regreso de Venus a Libra el domingo invitará a evaluar ingresos, gastos y la valoración del propio trabajo.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Las finanzas serán uno de los principales temas de la semana. El martes, la cuadratura entre Venus retrógrado y Plutón podría relacionarse con gastos impulsivos o decisiones económicas que requieran mayor cautela.
Desde el viernes, el Sol en Escorpio pondrá el foco en los ingresos y la administración de recursos. Con Mercurio retrógrado desde el sábado, será un período adecuado para revisar cobros pendientes, suscripciones y compromisos financieros.
El domingo, Venus regresará a Libra y volverá a destacar las relaciones personales. Será importante encontrar un equilibrio entre las necesidades propias y las demandas de los demás.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
El martes podrían surgir tensiones familiares o situaciones que generen enojo. La recomendación astrológica será establecer límites sin cerrar las posibilidades de diálogo.
El viernes comenzará la temporada de Escorpio con el ingreso del Sol en el signo. Un día después, Mercurio iniciará su retrogradación, lo que simbólicamente marcará una etapa de revisión de decisiones personales, objetivos y proyectos.
El sábado, la unión entre Venus y el Sol podría aportar claridad sobre los deseos y las relaciones. El domingo, Venus regresará a Libra y favorecerá los momentos de introspección y descanso.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
La comunicación requerirá especial atención durante los primeros días de la semana. Algunas palabras podrían generar malentendidos o reacciones inesperadas, por lo que será conveniente actuar con prudencia.
El viernes, el Sol ingresará en el sector relacionado con la introspección y el descanso. La retrogradación de Mercurio desde el sábado se asociará con la necesidad de cerrar asuntos pendientes y revisar experiencias del pasado.
El domingo, Venus regresará al área de las amistades y los proyectos colectivos. Podrían surgir oportunidades para reencontrarse con personas queridas o planificar actividades compartidas.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Las cuestiones económicas podrían generar preocupaciones durante el martes. Será una semana apropiada para revisar gastos, compromisos y decisiones financieras.
Desde el viernes, las amistades y los proyectos a futuro adquirirán protagonismo. Mercurio retrógrado desde el sábado podría favorecer el reencuentro con personas del pasado o la revisión de iniciativas que habían quedado inconclusas.
El domingo, Venus regresará al sector profesional y podría renovar el interés por un proyecto laboral postergado. Será un buen momento para evaluar posibilidades antes de avanzar.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
La semana comenzará con una mayor necesidad de independencia y de tomar decisiones personales. Sin embargo, el martes podrían surgir tensiones entre las exigencias laborales y los propios deseos.
El viernes, el Sol ingresará en el área vinculada con la profesión y los objetivos de largo plazo. Con Mercurio retrógrado desde el sábado, la astrología sugiere actualizar el currículum, revisar proyectos y retomar contactos laborales anteriores.
El domingo, Venus regresará al sector relacionado con los estudios, los viajes y las experiencias de crecimiento personal. Podrían renovarse las ganas de aprender o recuperar una actividad postergada.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Los primeros días de la semana podrían estar marcados por una mayor sensibilidad emocional. El martes se presentará como una jornada intensa, mientras que el miércoles favorecerá la inspiración y las actividades creativas.
El viernes, el Sol ingresará en el sector de los viajes, los estudios y las nuevas experiencias. Desde el sábado, Mercurio retrógrado invitará a revisar reservas, fechas, documentación y compromisos antes de concretar planes.
El domingo, Venus regresará al área de la intimidad y los recursos compartidos. Según la interpretación astrológica, será un momento para reconocer sentimientos y expresar deseos que habían permanecido en segundo plano.