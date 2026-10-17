Lluvias en Argentina: cómo estará el clima en Entre Ríos y dónde se esperan tormentas durante la semana

Las lluvias en Argentina volverán a afectar distintas regiones desde el lunes 19 de octubre, con tormentas en Patagonia y Cuyo y un aumento de la inestabilidad en el noreste. En Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas sin precipitaciones para Paraná.
Las lluvias en Argentina volverán a cobrar protagonismo durante la semana que comenzará el lunes 19 de octubre, especialmente en la Patagonia, Cuyo y el noreste del país. Aunque se prevén nuevos episodios de inestabilidad en distintas provincias, el panorama será diferente en Entre Ríos, donde el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Paraná anticipa varios días sin precipitaciones y un progresivo aumento de las temperaturas.
De acuerdo con la información meteorológica, el debilitamiento del bloqueo atmosférico que favoreció la persistencia de nubosidad y lluvias en los últimos días no garantizará una mejora generalizada. La presencia de nuevos sistemas de baja presión mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de chaparrones y tormentas, con diferencias importantes entre regiones.
En el caso de la capital entrerriana, el pronóstico del SMN consultado este sábado 17 de octubre indica que el domingo 18 tendrá una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 19, con nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones. Estas condiciones se mantendrían durante el inicio de la semana, mientras otras zonas del territorio nacional registrarán una mayor actividad meteorológica.
Cómo estará el clima en Entre Ríos durante la semana
Para el lunes 19 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé en Paraná una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 20. El cielo se presentará parcialmente nublado durante distintos momentos del día y la probabilidad de precipitaciones será del 0%, según los datos disponibles.
El martes 20 continuará la tendencia de estabilidad, con una mínima de 10 grados y una máxima que ascenderá hasta los 23. Se espera una jornada con nubosidad variable, pero sin lluvias previstas para la capital provincial.
El miércoles 21, mientras las tormentas podrían intensificarse en el noreste argentino, Paraná mantendría condiciones similares. El organismo nacional anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 22, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones en el pronóstico.
Las temperaturas subirán hacia el jueves en Paraná
La segunda mitad de la semana presentará un aumento de las temperaturas en la capital entrerriana. Para el jueves 22 de octubre, el SMN anuncia una mínima de 15 grados y una máxima de 27, lo que marcará un ascenso respecto de las jornadas anteriores.
De esta manera, después de un domingo fresco y un comienzo de semana con registros moderados, las tardes se volverán más templadas en Paraná. La nubosidad seguirá presente, aunque el pronóstico disponible no indica precipitaciones para el jueves.
Cabe señalar que estos valores corresponden específicamente a Paraná y no necesariamente representan las condiciones de todas las localidades entrerrianas. Además, las previsiones pueden modificarse con las próximas actualizaciones meteorológicas, especialmente por la evolución de los sistemas de baja presión que afectarán a otras regiones.
Dónde se esperan las tormentas más importantes desde el lunes
En el resto del país, el lunes 19 comenzará con condiciones inestables en sectores de la Patagonia y Cuyo. Un sistema de baja presión avanzará sobre Santa Cruz, con lluvias en el sur provincial y Tierra del Fuego, mientras que también podrían desarrollarse tormentas en el norte santacruceño y sectores de Chubut.
Más al norte, se prevé un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones sobre Neuquén, el Alto Valle de Río Negro y distintas zonas de Cuyo. Algunas lluvias podrían alcanzar intensidad moderada en el Alto Valle, mientras que en la cordillera central se esperan nevadas.
Para el martes, el acercamiento de una baja presión aislada desde el Pacífico favorecerá nuevos chaparrones y tormentas en el centro y norte patagónico. Los fenómenos podrían alcanzar mayor intensidad en el Alto Valle y el Valle Medio, con actividad también en Neuquén, La Pampa y Cuyo.
La inestabilidad se extenderá hacia sectores de la provincia de Buenos Aires, aunque las precipitaciones tendrán una distribución desigual y podrían registrarse mejoramientos temporarios.
El noreste argentino tendrá nuevas tormentas desde el miércoles
Después de una disminución de las precipitaciones durante el comienzo de la semana, el noreste argentino volverá a registrar condiciones favorables para el desarrollo de tormentas hacia el miércoles 21 de octubre. Los fenómenos podrían afectar especialmente al norte de Corrientes, Misiones y el este de Formosa, con precipitaciones que en algunos sectores podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. También se espera un incremento de la inestabilidad sobre Paraguay.
Mientras tanto, en Neuquén, el Alto Valle y el centro y sur de Cuyo continuarán las posibilidades de chaparrones y tormentas, con focos de mayor intensidad en determinadas zonas.
Esta situación marcará un contraste con el panorama previsto para Paraná, donde el pronóstico del SMN no anticipa lluvias para ese día. Por el momento, los fenómenos más importantes del noreste se concentrarían al norte de Entre Ríos.
Qué se espera para la segunda mitad de la semana
Durante el jueves y los días siguientes persistirán las posibilidades de precipitaciones en Cuyo y La Pampa, mientras que Buenos Aires podría registrar lluvias dispersas asociadas a una circulación de viento del sudeste. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén se perfila una mejora de las condiciones hacia la segunda mitad de la semana. En tanto, el extremo sur de la Patagonia tenderá a presentar mayor estabilidad debido al predominio de sistemas de alta presión.
A escala nacional, no se espera un aumento importante y generalizado de las temperaturas, debido a que buena parte del territorio permanecerá sin cambios marcados de masa de aire.
En Entre Ríos, particularmente en Paraná, el escenario previsto será de jornadas con nubosidad variable, ausencia de precipitaciones y temperaturas en ascenso hacia el jueves. De todas maneras, será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios en la evolución de los sistemas meteorológicos.