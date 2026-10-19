Pronóstico: Cómo estará la semana y qué día la máxima llegará a 27 grados

El pronóstico del tiempo en Paraná para esta semana anticipa condiciones mayormente estables, con temperaturas agradables, nubosidad variable y algunas probabilidades de lluvias hacia el jueves y el domingo. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas oscilarán entre los 21 y los 27 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9 y los 15 grados.

Para este lunes 19 de octubre, el organismo nacional anuncia una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 9 grados. Durante la mañana se esperaba cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde podrían registrarse algunos períodos de sol. Hacia la noche, la nubosidad aumentaría, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

El viento se mantendría leve, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante toda la jornada. De esta manera, el comienzo de la semana estaría acompañado por condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Para el martes 20 de octubre, el SMN anticipa un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados. La jornada comenzaría con cielo mayormente nublado, aunque se esperan períodos de sol durante la mañana y nubosidad variable hacia la tarde y la noche.

El miércoles 21 continuaría la tendencia de temperaturas agradables, con una mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados. El cielo permanecería parcialmente nublado durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones.

En ambas jornadas, los vientos tendrían velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El jueves podría ser el día más cálido y con lluvias

El jueves 22 de octubre se perfila como la jornada más cálida de la semana, con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 15 grados.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche las condiciones podrían desmejorar, con probabilidades de lluvias de entre el 10 y el 40%, según el pronóstico oficial.

Para el viernes 23, las condiciones tenderían a estabilizarse nuevamente. Se anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 23 grados, con cielo mayormente nublado y escasas posibilidades de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos

Para este lunes 19 de octubre, las previsiones meteorológicas anticipan un comienzo de semana con temperaturas frescas durante las primeras horas y condiciones más agradables hacia la tarde en distintas localidades entrerrianas.

En Concordia se espera un ascenso térmico durante los próximos días: 23 grados el martes, 24 el miércoles y 25 el jueves. Para esa última jornada, el pronóstico consultado indica una probabilidad elevada de tormentas, por lo que convendrá seguir las actualizaciones oficiales.

En Gualeguaychú, el martes se esperan 23 grados de máxima y el miércoles 22º. Para el jueves se prevé mayor inestabilidad, con chaparrones principalmente durante la tarde.

En Concepción del Uruguay y Villaguay, las previsiones consultadas también indican un lunes fresco, con nubosidad variable y temperaturas próximas a los 18 y 19 grados durante la tarde, respectivamente.