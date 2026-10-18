River goleó a Belgrano en el Kempes y se metió en zona de clasificación

River consiguió un contundente triunfo por 3-0 ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, con goles de Thiago Almada, Ángel Correa y Tomás Galván. El Millonario dominó el encuentro, mostró su jerarquía ofensiva y consiguió un resultado clave para meterse en zona de clasificación.
River dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los playoffs al vencer por 3-0 a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso con autoridad gracias a los goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, en un partido en el que mostró superioridad futbolística y encontró en sus principales figuras las respuestas necesarias para quedarse con los tres puntos.
El Millonario asumió el protagonismo desde el comienzo, manejó la pelota y buscó lastimar a través de asociaciones ofensivas. Belgrano, conducido por Ricardo Zielinski, intentó sostener el orden defensivo, pero tuvo dificultades para contener los avances de un rival que generó las situaciones más claras y terminó justificando ampliamente la diferencia en el marcador.
La victoria tuvo un valor especial para River, que necesitaba sumar para meterse en zona de clasificación a la siguiente instancia del campeonato. Con una actuación convincente en Córdoba, el conjunto de Núñez consiguió un resultado fundamental y renovó sus expectativas de cara a la definición de la fase regular.
River dominó el primer tiempo, pero se encontró con Cardozo
El equipo de Ponzio tuvo la primera aproximación peligrosa a los ocho minutos. Tomás Galván avanzó por el sector izquierdo y sacó un remate que no encontró la dirección deseada. El disparo llegó sin demasiada potencia a las manos de Thiago Cardozo, quien comenzó a intervenir en una noche que lo tendría como uno de los principales protagonistas del conjunto cordobés.
Con el correr de los minutos, River logró instalarse en campo rival y encontró espacios mediante la movilidad de sus delanteros y la claridad de sus mediocampistas. Ángel Correa se convirtió en una referencia permanente para el ataque, mientras Thiago Almada aportó precisión en la elaboración y ayudó a conectar las distintas líneas del equipo.
Las oportunidades más importantes de la primera etapa estuvieron del lado visitante. Correa dispuso de dos ocasiones muy claras para abrir el marcador, pero en ambas se encontró con respuestas extraordinarias de Cardozo. El arquero de Belgrano sostuvo a su equipo con intervenciones determinantes y permitió que el encuentro llegara al descanso sin goles, pese a la superioridad futbolística de River.
Belgrano, por su parte, tuvo dificultades para generar peligro sostenido. Una de sus aproximaciones llegó mediante un cabezazo desviado de Pablo Chavarría, luego de un centro de Rigoni. También hubo un intento de Hernández que encontró una respuesta segura de Santiago Beltrán. Sin embargo, fueron acciones aisladas que no alcanzaron para equilibrar el desarrollo del partido.
Una polémica arbitral antes del descanso
La primera mitad también tuvo una situación controvertida. El árbitro Nicolás Dóvalo sancionó inicialmente una infracción y expulsó a López, pero la intervención del VAR permitió revisar la jugada. Después de observar nuevamente la acción, el juez determinó que no existía una falta que justificara la tarjeta roja y dejó sin efecto la expulsión.
La decisión modificó el escenario de una jugada que había generado incertidumbre en el campo de juego. El encuentro se reanudó con un bote a tierra y ambos equipos continuaron con once futbolistas, en un cierre de etapa que tuvo más tensión que situaciones de riesgo frente a los arcos.
Pese a no haber conseguido convertir durante esos primeros 45 minutos, River se retiró al descanso con argumentos para confiar en su propuesta. Había manejado mejor la pelota, construido las oportunidades más claras y encontrado en Correa y Almada dos piezas fundamentales para intentar romper el cero en el complemento.
Correa abrió el marcador y River encaminó la victoria
El comienzo del segundo tiempo fue decisivo. River encontró rápidamente el gol que había buscado durante buena parte de la noche y consiguió trasladar su superioridad al resultado. Ángel Correa, una de las figuras del encuentro, aprovechó el espacio disponible y definió ante la salida de Cardozo para establecer el 1-0.
La conquista le dio tranquilidad al equipo de Ponzio y obligó a Belgrano a modificar su planteo. El conjunto de Zielinski debió adelantar sus líneas y asumir mayores riesgos en busca del empate, una postura que dejó espacios que River supo aprovechar para continuar generando peligro.
El Pirata intentó reaccionar y encontró algunas oportunidades para acercarse al arco visitante, pero Santiago Beltrán respondió con seguridad en intervenciones importantes. El arquero de River sostuvo la ventaja y evitó que el conjunto cordobés recuperara la confianza necesaria para cambiar el desarrollo del partido.
Almada y Galván completaron la goleada en Córdoba
Con el resultado a su favor, River encontró mejores condiciones para explotar los espacios que dejaba Belgrano. La influencia de Almada en la elaboración volvió a ser determinante, mientras Correa continuó participando de las acciones ofensivas y generando dificultades para la defensa local.
El equipo de Núñez amplió la diferencia a partir de una buena acción colectiva que terminó con la definición de Thiago Almada. El segundo tanto representó un golpe importante para las aspiraciones de Belgrano, que ya tenía dificultades para contener los ataques visitantes y debió afrontar el tramo final con una desventaja mayor.
River terminó de sellar el 3-0 con el gol de Tomás Galván, que completó una actuación convincente del conjunto millonario. La diferencia reflejó el dominio visitante y la eficacia que consiguió encontrar en el complemento, después de un primer tiempo en el que Cardozo había evitado que el marcador se abriera.
River se ilusiona con los playoffs
El triunfo en el Mario Alberto Kempes dejó sensaciones positivas para River. El equipo mostró capacidad para dominar el juego, generó numerosas situaciones de peligro y contó con actuaciones individuales decisivas para resolver un partido que necesitaba ganar. Correa fue una de las grandes figuras por su movilidad y su participación ofensiva, mientras Almada aportó claridad y Galván también dejó su sello en el resultado.
Para Belgrano, en cambio, la derrota dejó interrogantes. El equipo de Zielinski no consiguió sostener el ritmo de su adversario, sufrió en defensa y tuvo escasas respuestas ofensivas para poner en riesgo la victoria visitante. Las intervenciones de Cardozo evitaron que la diferencia fuera mayor durante la primera etapa, pero no alcanzaron para cambiar el desenlace.
Con el 3-0 conseguido en Córdoba, River sumó tres puntos fundamentales y se metió en zona de clasificación a los playoffs. El Millonario consiguió transformar su superioridad en una victoria contundente y ahora buscará sostener ese rendimiento para llegar en buenas condiciones a la definición del campeonato.