Tiene 104 años, diez hijos, 24 nietos y 30 bisnietos: reconocieron a una entrerriana por el Día de la Madre

Una entrerriana de 104 años fue homenajeada por el Día de la Madre en la localidad de Bovril, donde recibió un reconocimiento especial por su trayectoria de vida y el legado familiar construido a lo largo de más de un siglo.

Se trata de Cirila Isidora Miños de Schumacher, quien fue distinguida por el presidente municipal, José Luis Gillig, durante una celebración que puso en valor su historia, su dedicación a la familia y los vínculos que unen a distintas generaciones.

La mujer es madre de diez hijos, abuela de 24 nietos y bisabuela de 30 bisnietos, una numerosa familia que fue destacada por el municipio como testimonio de su legado.

Reconocimiento a Cirila Miños de Schumacher (foto Municipalidad de Bovril)

Una historia familiar que atraviesa generaciones

Junto a su esposo, Juan Mariano Schumacher, doña Cirila formó una familia integrada por diez hijos: Irma, Miguel, Juan, María, Mirta, Carlos, José, Ana, Nora y Liliana.

Con el paso de los años, esa familia creció hasta sumar 24 nietos y 30 bisnietos, quienes representan la continuidad de una historia que se extiende a lo largo de varias generaciones.

Desde la Municipalidad de Bovril destacaron que sus 104 años de vida representan una trayectoria marcada por experiencias, aprendizajes, sacrificios y momentos compartidos con sus seres queridos.

El reconocimiento del intendente de Bovril

En el marco del Día de la Madre, el intendente José Luis Gillig hizo entrega de un presente a Cirila, como muestra de reconocimiento y afecto.

La iniciativa municipal buscó destacar no solamente su longevidad, sino también el papel que desempeñó en la construcción de su familia y en la transmisión de valores a sus descendientes.

“104 años de vida son mucho más que una cifra: son recuerdos, sacrificios, abrazos, aprendizajes y una historia que merece ser honrada”, expresaron desde el municipio.

Asimismo, señalaron que el homenaje a doña Cirila representa un reconocimiento a todas las madres que, a través de su dedicación cotidiana, acompañan el crecimiento de sus familias.

Reconocimiento a Cirila Miños de Schumacher (foto Municipalidad de Bovril)

Un homenaje especial por el Día de la Madre

La Municipalidad de Bovril compartió el reconocimiento con un mensaje de afecto hacia la mujer y sus familiares.

“¡Feliz Día de la Madre, doña Cirila! Que el cariño de toda su familia siga siendo el mejor regalo y que su historia continúe iluminando a las generaciones que llevan consigo una parte de su vida”, expresaron.

De esta manera, la celebración del Día de la Madre tuvo un significado especial en Bovril, donde una mujer de 104 años fue reconocida por su historia de vida y por una familia que reúne a hijos, nietos y bisnietos.