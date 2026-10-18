Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy y cuál es el origen de la fecha

El Día de la Madre se celebra este domingo 18 de octubre en Argentina, como ocurre cada año durante el tercer domingo del mes. La jornada reúne a las familias para homenajear a las madres y reconocer su papel en la crianza y en la sociedad.

A diferencia de otros países que realizan el festejo en mayo, Argentina conserva una fecha de octubre. La elección tiene un origen religioso, aunque actualmente la celebración incluye a familias de distintas creencias y forma parte de las costumbres del país.

Según el recorrido histórico publicado por La Voz, el antecedente se encuentra en la antigua festividad católica de la Maternidad de la Virgen María, que se conmemoraba el 11 de octubre. Esa referencia del calendario religioso dio lugar al homenaje que luego adoptó la sociedad argentina.

El origen del Día de la Madre en octubre

En 1931, el papa Pío XI instituyó aquella festividad dedicada a María, madre de Jesús. En Argentina, la iniciativa tuvo su correlato durante el gobierno de facto de José Félix Uriburu, cuando se dispuso celebrar el Día de la Madre en un domingo cercano al 11 de octubre.

Con el tiempo, el festejo quedó establecido en el tercer domingo de octubre. Esa modalidad permite mantener una referencia fija dentro del mes, aunque el número del día cambia todos los años: en 2026 corresponde al 18.

La celebración fue adquiriendo un sentido más amplio que el de su antecedente religioso. Los encuentros familiares, los saludos y los homenajes se consolidaron como formas de reconocer a las madres, más allá de la tradición católica que influyó en la elección inicial.

Cuándo se celebra en otros países

El Día de la Madre no tiene una fecha universal. Brasil, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, Alemania, Australia y Japón, entre otros países, lo celebran el segundo domingo de mayo. España también eligió mayo, pero realiza el homenaje durante el primer domingo.

Argentina mantiene así una particularidad en el calendario internacional: mientras numerosas naciones concentran sus festejos en mayo, el homenaje local continúa ligado a octubre y a una costumbre sostenida durante generaciones.

Además, existe otra conmemoración internacional relacionada con la familia: el Día Mundial de las Madres y los Padres, impulsado por las Naciones Unidas, se celebra cada 1 de junio. Es una fecha diferente del Día de la Madre argentino y busca reconocer la tarea de ambos en el cuidado y la educación de sus hijos.