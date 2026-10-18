Cómo estará el tiempo en Entre Ríos este Día de la Madre y qué se espera para la semana

El tiempo en Entre Ríos se presenta fresco durante la mañana de este domingo 18 de octubre, Día de la Madre, y tendrá temperaturas máximas de entre 16 y 19 grados en las localidades relevadas. La jornada transcurrirá con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas.

Las condiciones permitirán organizar encuentros al aire libre, aunque las temperaturas serán moderadas durante la tarde. Hacia la noche aumentará la nubosidad y los registros descenderán hasta ubicarse entre los 14 y 17 grados, según la ciudad.

De acuerdo con las tablas del pronóstico extendido, la probabilidad de precipitaciones es del 0% para este domingo en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia, Federación, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. La misma previsión se mantiene durante la semana en esas localidades.

Las temperaturas para este Día de la Madre

En Paraná, La Paz y Villaguay se pronostican 5 grados de mínima y 19 de máxima. Las tres ciudades tendrán cielo parcialmente nublado durante buena parte del día y mayor cobertura de nubes por la noche.

Para Concordia y Federación, los registros previstos son de 8 grados de mínima y 19 de máxima. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y de entre 13 y 22 durante la tarde y la noche.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se espera un domingo más fresco, con 8 grados de mínima y 16 de máxima. La nubosidad será variable y la temperatura nocturna se ubicará alrededor de los 14 grados.

Cómo seguirá el tiempo al comenzar la semana

El lunes 19 comenzará un ascenso de las temperaturas en Entre Ríos. Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación tendrán mínimas de 10 grados y máximas de 20. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la máxima llegará a 19 grados, también con una mínima de 10.

Para el martes 20, el tiempo continuará sin lluvias previstas. Las máximas alcanzarán los 23 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación, con mínimas de 10. En las dos ciudades del sur relevadas se esperan registros de entre 9 y 20 grados.

El miércoles 21 tendrá nubosidad variable y temperaturas de entre 14 y 22 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación. Para Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se anticipan 13 grados de mínima y 20 de máxima.

El jueves será el día más cálido del pronóstico

El mayor ascenso térmico llegará el jueves 22. En Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación, las temperaturas oscilarán entre 15 y 27 grados. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se prevén mínimas de 13 y máximas de 25 grados.

El viernes 23 bajarán las máximas: serán de 23 grados en las localidades del centro y norte incluidas en el pronóstico, con mínimas de 14. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se esperan valores de entre 12 y 21 grados, con mayor presencia de nubes.

Para el sábado 24 se mantendrán esos rangos de temperatura y seguirá sin haber precipitaciones previstas. El pronóstico del tiempo en Entre Ríos muestra así una semana con mañanas progresivamente menos frías y un pico de temperatura el jueves, sujeto a las actualizaciones de los próximos días.