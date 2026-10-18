Julieta Prandi fue vista con un hombre en Brasil tras su separación de Emanuel Ortega

Una foto de Julieta Prandi en las playas de Brasil junto a un hombre comenzó a circular en las redes sociales, días después de que se conociera su separación de Emanuel Ortega. La imagen mostró a la modelo tomando sol con una bikini negra, acompañada por quien fue señalado como un amigo.

La postal fue difundida por la cuenta de X @elejercitodelam, luego de que Ángel de Brito confirmara que Prandi había viajado a Brasil para alejarse de la exposición mediática tras la ruptura.

Según trascendió, la conductora aprovechó los días de descanso que se había pedido en su trabajo en la radio para disfrutar de un viaje que tenía previsto compartir con el hijo de Palito Ortega durante su luna de miel.

La reacción en las redes sociales

La publicación generó una serie de comentarios de usuarios que opinaron sobre la decisión de Prandi de viajar y continuar con su vida después de la separación.

“ Tiene derecho a hacer lo que quiera”, “No tiene que encerrarse a llorar por el tipo”, “Quién pudiera pasar el duelo en Brasil” y “La felicito, haría lo mismo” fueron algunos de los mensajes que circularon tras la viralización de la fotografía.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad del hombre que aparece junto a la modelo. De acuerdo con la información difundida por el periodista de espectáculos, se trataría de un amigo.

Los chats que habrían desencadenado la crisis

La separación de Prandi y Ortega quedó envuelta en versiones sobre presuntos mensajes privados entre el cantante y una vestuarista, que habrían llegado a manos de la modelo antes del casamiento.

En el programa Puro Show, la panelista Pochi contó que la mujer habría mantenido conversaciones comprometedoras con Ortega y que incluso le habría propuesto encontrarse en el estudio del músico.

“Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio”, relató la panelista.

Durante el debate televisivo, también se sostuvo que los mensajes habrían ido más allá de un intercambio casual. Según lo expuesto en el ciclo, la vestuarista habría enviado las conversaciones a Prandi, lo que habría sido determinante en el conflicto de pareja.

Las versiones difundidas no fueron presentadas como hechos confirmados y, hasta el momento, no se conocieron detalles que permitan establecer públicamente todas las circunstancias de la ruptura.

Las repercusiones en el entorno de Emanuel Ortega

El caso también generó comentarios sobre el entorno familiar del cantante. Durante el debate televisivo, Fernanda Iglesias recordó declaraciones de Martín Ortega, hermano de Emanuel, vinculadas con las versiones sobre el supuesto encuentro en el estudio.

La difusión de los presuntos chats alimentó las especulaciones sobre los motivos de la separación y mantuvo a la expareja en el centro de la atención mediática.