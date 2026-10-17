El periodista Fernando Confessore fue despedido por colegas y familiares en el Cementerio de la Chacarita

El periodista Fernando Confessore fue despedido este sábado por una multitud en el Cementerio de la Chacarita, en una jornada marcada por la emoción y el dolor. Familiares, amigos, colegas y televidentes se acercaron para darle el último adiós al reconocido meteorólogo de TN y eltrece, cuya muerte generó numerosas muestras de afecto.

Los restos fueron velados durante la mañana en una casa funeraria de Villa Crespo. Al mediodía, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio porteño, acompañado por las personas que se acercaron a despedirlo.

Entre los presentes estuvieron Matías Bertolotti, Marcos Barroca, Guillermo Lobo, Luis Otero, Lorena Maciel, Dominique Metzger, Franco Mercuriali, Marcelo Bonelli, Eddie Fitte, Roxy Vázquez y Gonzalo Aziz, quienes compartieron años de trabajo y amistad con Confessore.

El dolor de sus compañeros de TN

La muerte del meteorólogo provocó una profunda conmoción entre sus colegas, que recordaron los años compartidos dentro y fuera del canal.

Marcos Barroca expresó su tristeza por la pérdida y destacó el vínculo que los unió durante décadas: “Más de 30 años en TN con Fer, jugando al fútbol, haciendo de todo. Te mata”.

Guillermo Lobo también agradeció a quienes se acercaron al velatorio para acompañar a la familia y recordó el cariño que despertaba Confessore entre sus alumnos y las personas que lo conocían.

“Hay un gesto muy lindo porque están los alumnos de Fer, hay gente que vino espontáneamente. Quiero agradecerles. Mañana es el Día de la Madre, está acá la Tana, y sea a la hora que sea vamos a estar. Fer, si nos hubiera pasado algo, estaría; nosotros estamos”, expresó.

“Confe era familia”: el recuerdo de una televidente

El último adiós también estuvo marcado por el testimonio de una televidente que se acercó al velatorio para despedir al meteorólogo. La mujer recordó un encuentro casual que había tenido con él apenas unos días antes de su muerte.

“Confe era familia. Era familia de años”, manifestó. Además, contó que la semana anterior se lo había cruzado en un colectivo y se sorprendió al verlo allí.

“Le dije: ‘Confe en el colectivo’, y él me respondió: ‘Sí, ¿por qué no? Yo soy como todos’”, recordó.

La anécdota reflejó el vínculo cercano que el meteorólogo había construido con el público a lo largo de su trayectoria en televisión.

La muerte de Fernando Confessore

Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años, luego de sufrir un infarto durante la madrugada en su casa del barrio porteño de Versalles, donde vivía con su esposa y sus tres hijas.

Su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar entre compañeros de trabajo, amigos y televidentes, que lo recordaron tanto por su labor profesional como por su calidez personal.