El Mercado Sud fue anfitrión de una feria gastronómica y peña

La iniciativa contó con la participación de más de 15 emprendedores

El Mercado Sud de Paraná fue escenario de una feria de emprendedores y una peña que convocó a vecinos, comerciantes y artistas locales. La propuesta incluyó productos gastronómicos artesanales, artículos de diseño, artesanías y espectáculos musicales, en una jornada especial en la previa del Día de la Madre.

Rina, una de las locatarias del mercado, destacó la respuesta del público y el movimiento registrado durante toda la tarde. La iniciativa contó con la participación de más de 15 emprendedores de la ciudad, además de los comerciantes que trabajan habitualmente en el espacio.

“La verdad que estamos muy felices porque la convocatoria y la recepción por parte de los paranaenses ha sido maravillosa”, expresó. También señaló que durante la jornada hubo sorteos y visitantes que se animaron a cantar.

Gastronomía, artesanías y propuestas para regalar

La feria ofreció una amplia variedad de productos, con opciones gastronómicas y artículos artesanales pensados especialmente para quienes buscaban un regalo para el Día de la Madre.

Entre las propuestas se destacaron los alfajores, chocolates artesanales, vinos orgánicos, productos dulces y salados, cerámicas, plantas, cosméticos y artículos de diseño.

“Hay de todo para recorrer, para llevarse, para la mamá”, señaló Rina al describir la diversidad de productos disponibles en los distintos puestos.

La actividad permitió visibilizar el trabajo de los emprendedores locales y de los comerciantes que forman parte del Mercado Sud, en una jornada que combinó las compras con la posibilidad de compartir un espacio cultural y gastronómico.

Música en vivo y participación de artistas locales

La peña también tuvo un lugar destacado durante el encuentro, con presentaciones musicales que acompañaron el recorrido de los visitantes.

Entre los artistas que participaron estuvo Osiris Ruso, quien interpretó música venezolana. La jornada también contó con la presentación de Salamandras y el Fuego, un grupo de cantautores de Paraná.

Además, algunos de los asistentes se sumaron espontáneamente a cantar, lo que aportó un clima participativo a la propuesta.

La combinación de feria y espectáculos buscó ampliar las actividades del mercado y generar nuevas oportunidades para que los vecinos se acerquen, conozcan los productos y acompañen a los comerciantes y emprendedores de la ciudad.

El objetivo: fortalecer la comunidad del Mercado Sud

La organización destacó el trabajo conjunto entre los locatarios y el municipio para impulsar iniciativas que permitan consolidar el mercado como un espacio de encuentro.

“Ese es el objetivo de todos los locatarios de acá del mercado y del municipio que nos acompaña y nos apoya en cada una de las iniciativas y propuestas que tenemos”, explicó Rina.

El Mercado Sud está ubicado en la esquina de Villaguay y Presidente Perón, en Paraná, y permanece abierto todos los días, tanto por la mañana como por la tarde.

La experiencia dejó expectativas para futuras actividades de características similares, con la intención de sostener la participación de los emprendedores y fortalecer el vínculo con los vecinos.

“El objetivo siempre es hacer con otros, uno solo nunca puede con todo”, concluyó Rina, al destacar la importancia del trabajo colectivo para impulsar nuevas propuestas y consolidar la comunidad del Mercado Sud.