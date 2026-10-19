Durante la jornada del 21 de octubre los grupos participantes trabajarán en la formulación de sus propuestas y realizarán una presentación oral ante un jurado interdisciplinario. La iniciativa, es impulsada por la Municipalidad.
El Ideatón Paraná 360 y la Jornada Despegá se realizarán este miércoles. La Jornada Despegá traslada todas sus propuestas al encuentro de este 21 de octubre. Este espacio, pensado para acompañar el desarrollo y las trayectorias de las juventudes, readecuará su cronograma para desarrollarse en simultáneo, permitiendo que quienes asistan aprovechar de forma integral las charlas previstas para el evento.
Asimismo, se extiende el período de inscripción para los equipos de estudiantes universitarios y de nivel superior que deseen participar del Ideatón 360. La convocatoria invita a conformar grupos interdisciplinarios de entre 3 y 5 integrantes para diseñar e idear propuestas orientadas a los desafíos de la ciudad.
La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Paraná a través de la Dirección General de Juventudes y el Programa Marca Paraná, propone articular el conocimiento académico con la gestión local en torno a cuatro ejes estratégicos: Paraná Ciudad Universitaria, Paraná Ciudad Sostenible, Paraná Ciudad Inteligente y Paraná Ciudad Productiva y Turística.
Durante la jornada del 21 de octubre los grupos participantes trabajarán en la formulación de sus propuestas y realizarán una presentación oral (pitch) ante un jurado interdisciplinario. Además, los proyectos elaborados podrán incorporarse al Banco Municipal de Ideas como insumo de consulta para la ciudad.
Inscripciones abiertas
Gracias al nuevo plazo, los estudiantes de carreras de grado y pregrado de instituciones de educación superior de Paraná aún están a tiempo de registrar sus equipos de forma gratuita a través de las vías oficiales. Pueden hacerlo a través del siguiente formulario: http://forms.gle/KygTP4w2SDFdNKhL7