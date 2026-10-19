José Allende pidió una amnistía en el PJ para reincorporar a los expulsados

REDACCIÓN ELONCE
José Allende planteó la necesidad de una amnistía en el PJ de Entre Ríos para recuperar la unidad del partido. En una entrevista con Quién Dice Qué, por Elonce, cuestionó las expulsiones de dirigentes con respaldo electoral, reclamó una renovación mediante el voto y descartó volver a ser candidato.
El secretario general de UPCN, José Allende, pidió una amnistía en el PJ de Entre Ríos para reincorporar a los dirigentes expulsados y avanzar hacia la unidad del peronismo. Durante una entrevista en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, sostuvo que las divisiones internas perjudican las posibilidades electorales del partido y favorecen al oficialismo provincial.
"Si nosotros queremos ganar una elección, lo decía Perón, no basta con el peronismo. Si encima dividimos el peronismo", planteó el dirigente sindical al fundamentar su propuesta.
Allende consideró que el justicialismo debe recuperar a los referentes que mantienen respaldo electoral en sus localidades. "Si creemos que vamos a llegar a una elección en donde expulsamos dirigentes que han ganado sus territorios, le estamos haciendo un gran favor a Frigerio", afirmó. Y agregó: "Trabajar para Frigerio es dividir el peronismo".
El pedido de amnistía para los expulsados del PJ
El dirigente mencionó los casos de Daniel Rossi, de Santa Elena, y de referentes de San José de Feliciano y Federal, a quienes señaló como ejemplos de dirigentes que conservaron el acompañamiento de los votantes en sus respectivos distritos.
"Cuando uno ve que a Daniel Rossi, con quien puedo coincidir o no, gana su territorio hace muchos años y por muchos votos", expresó. También destacó los resultados electorales obtenidos por dirigentes del peronismo en otras localidades entrerrianas.
Frente a ese escenario, propuso recuperar el diálogo interno. "Ya se tomaron las medidas, eso es irreversible, pero podemos hacer en las próximas semanas una gran amnistía, abrazarnos todos los peronistas y abrir las puertas, porque si vamos a ganar con los mismos que nos han ido perdiendo todas las últimas elecciones, estamos al horno", manifestó.
Cuestionamientos a la conducción y al sistema de internas
Allende también cuestionó el funcionamiento actual del Partido Justicialista y consideró necesario revisar los mecanismos utilizados para definir las candidaturas.
"El partido está cerrado, así que es muy difícil charlar. Hace muchos años que está cerrado el partido", sostuvo. En ese sentido, advirtió sobre posibles restricciones a la participación de sectores internos mediante los requisitos de avales.
"Si vamos a producir una interna y después van a impugnar a alguno por los avales, que toda la vida en los partidos han sido truchos. Es mentira que los avales son reales. Si te ponen a contar los avales, lo que están queriendo es que no participes", cuestionó.
La renovación del peronismo y las candidaturas
Consultado sobre la renovación dirigencial, el secretario general de UPCN defendió la competencia electoral como mecanismo para definir los liderazgos. También recordó su trayectoria legislativa y la importancia que tenían los dirigentes territoriales en la conformación de las listas.
"Tenemos que volver un poco a eso, acordarnos que eso nos dio triunfos", señaló. Según su interpretación, el peronismo perdió parte de su capacidad electoral cuando dejó de priorizar a dirigentes que disputaban y ganaban elecciones en sus departamentos.
En ese marco, consideró que Gustavo Bordet debería competir por la intendencia de Concordia. "Bordet tendría que ser el candidato a intendente. Si uno ve la encuesta, él debería ser el candidato a intendente y otros deberían jugar su territorio", expresó.
Allende descartó volver a ser candidato
El dirigente sindical también se refirió a su futuro político y aseguró que no tiene intenciones de competir nuevamente por un cargo electivo.
"Yo ya no soy candidato a nada porque lo prometí. Ya me retiré de la política. Demasiado tiempo me lleva el gremio", afirmó. Recordó que, al finalizar su etapa legislativa, acompañó la candidatura de la senadora Maidana en el departamento Nogoyá.
"No voy a ser candidato ni a concejal. Lo que sí voy a hacer es acompañar, porque he sido toda mi vida peronista y espero que el peronismo sepa elegir un candidato que la gente diga: 'Mirá qué bueno, le creo'", expresó.
Su relación con Frigerio y el rol de UPCN
Durante la entrevista, Allende respondió a quienes cuestionan su relación institucional con el gobernador Rogelio Frigerio. Explicó que, como representante de los trabajadores estatales, debe mantener canales de diálogo con las autoridades provinciales, independientemente de las diferencias partidarias.
"Nosotros tenemos un gremio del Estado y tenemos que hablar con el gobernador porque representamos a los trabajadores", sostuvo.
Para fundamentar su posición, relató una conversación que mantuvo con un dirigente sindical mexicano durante un encuentro internacional. A partir de esa experiencia, planteó la necesidad de diferenciar la militancia política de las responsabilidades gremiales. "Hay que separar una cosa de la otra", resumió.
Su postura sobre Sergio Urribarri
Allende también fue consultado por el exgobernador Sergio Urribarri y defendió la importancia de mantener los vínculos personales, más allá de los procesos judiciales.
"Si Urribarri hizo lo que dicen que hizo, ya está condenado. Yo no tengo por qué condenarlo, pero sé que muchos que ahora esquivan hablar de Urribarri comieron de la mano de Urribarri y fueron mucho de lo que son por Urribarri", manifestó.
El dirigente aclaró que corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades penales. "Para mí va a ser el compañero Urribarri. Si tuvo errores y los cometió y la Justicia juzgó, es un tema aparte. Ya lo hace la Justicia, yo ahí no me meto", expresó.
Los proyectos de UPCN en Entre Ríos
En otro tramo de la entrevista, el secretario general anunció que UPCN adquirió una propiedad en Paraná para desarrollar un centro de rehabilitación destinado principalmente a empleados públicos.
"Compramos una propiedad donde vamos a hacer un centro de rehabilitación que en Paraná hace falta, enfocado en el empleado público y acompañado con un gimnasio para aquellos hijos o empleados públicos que sean deportistas y puedan entrenarse", explicó.
También mencionó inversiones inmobiliarias realizadas por el sindicato en distintas localidades de Entre Ríos, entre ellas Concordia, Gualeguaychú, Villaguay y Diamante. En esta última ciudad, la organización adquirió una propiedad vinculada con el explorador antártico Hernán Pujato.
Un museo dedicado a Hernán Pujato en Diamante
Allende explicó que parte de esa vivienda será destinada a un espacio para difundir la historia del pionero de la presencia argentina en la Antártida.
"Vamos a hacer un museo, donde vamos a invitar y tratar de llevar a los chicos de las escuelas para que conozcan un poco más nuestra historia y el valor de nuestra gente", adelantó.
Finalmente, el dirigente destacó el crecimiento institucional de UPCN durante sus años de conducción y señaló que el sindicato continuará ampliando sus servicios e instalaciones en la provincia.