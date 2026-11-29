El 72% de los trabajadores argentinos ganó menos que una canasta básica familiar durante el segundo trimestre de 2026, según un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese período, el monto de referencia para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo se ubicó en $1.500.000.

El estudio, titulado “Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada”, analizó el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades económicas que enfrentaron las personas ocupadas.

La situación más crítica se registró entre los asalariados informales, dado que el 89% percibió ingresos inferiores al valor de la Canasta Básica Total (CBT) familiar. Entre los trabajadores independientes de baja calificación, esa proporción alcanzó al 85%.

Cuáles fueron los trabajadores más afectados

Según el informe, los ingresos promedio de los asalariados informales se ubicaron en $762.000 en la construcción, $729.000 en el comercio y $682.000 en alojamiento y servicios de comida.

En tanto, entre los cuentapropistas de baja calificación que desarrollaron actividades en la industria manufacturera, los ingresos promediaron los $570.000.

El relevamiento también detalló el porcentaje de trabajadores cuyos ingresos quedaron por debajo del valor de la canasta básica familiar, según su condición ocupacional:

Asalariados informales: 89%.

Cuentapropistas de baja calificación: 85%.

Cuentapropistas de alta calificación: 63%.

Patrones precarios: 61%.

Asalariados formales: 59%.

Patrones formales: 17%.

Los sectores con mayores dificultades salariales

El estudio identificó diferencias entre las actividades económicas que registraron mayor crecimiento y aquellas que concentraron la generación de empleo.

La intermediación financiera, el agro, la minería y la energía experimentaron una expansión del 6,4% entre 2025 y 2026, aunque reunieron apenas al 3,5% de los ocupados.

Por el contrario, las actividades intensivas en mano de obra, que concentraron al 43,5% de los trabajadores, presentaron los mayores porcentajes de ingresos inferiores a la canasta básica familiar:

Cerca de 867.000 personas ingresaron a la pobreza en términos netos

A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los investigadores determinaron que unos 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza en los aglomerados urbanos entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

Durante ese lapso, alrededor de 2,3 millones lograron superar esa condición, lo que dejó un saldo neto de 867.000 nuevos pobres, según el informe.

Entre los principales factores que explicaron el ingreso a la pobreza se encontraron la pérdida del empleo (37,5%), la caída del salario real por hora (23,1%) y la reducción de la jornada laboral (17,4%). También incidieron la disminución de los ingresos no laborales (12,2%) y los cambios en la composición de los hogares (7,7%).

Casi ocho de cada diez nuevos empleos fueron precarios

El informe de la UBA también analizó las modificaciones en la composición del mercado laboral argentino desde el tercer trimestre de 2023.

Si bien hasta el segundo trimestre de 2026 la cantidad total de ocupados aumentó en 163.731 personas, durante ese período se perdieron 498.645 puestos de trabajo asalariado registrado.

En contrapartida, se incorporaron 431.698 cuentapropistas de baja calificación, 141.130 trabajadores independientes de alta calificación y 42.061 asalariados informales.

Según el estudio, el 76% de los nuevos empleos tuvo características de precariedad. Además, los asalariados formales pasaron a representar el 44% del total de ocupados, la proporción más baja desde el inicio de la serie estadística en 2016.