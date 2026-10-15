Paraná reúne a sus redes comunitarias para abordar problemáticas de los barrios y fortalecer el trabajo conjunto

REDACCIÓN ELONCE
La jornada anual reúne a representantes de diez redes territoriales, instituciones, organizaciones sociales y universidades, registró Elonce. Abordan problemáticas como el consumo, la violencia y las condiciones ambientales, además de compartir experiencias de trabajo comunitario.
Una nueva jornada anual de encuentro de redes comunitarias, con la participación de instituciones, organizaciones sociales, universidades y representantes de distintos barrios, se desarrolló este jueves en Sala Mayo, en Paraná. La actividad buscó fortalecer el trabajo conjunto y abordar problemáticas vinculadas con las condiciones de vida, el consumo problemático, las violencias y el ambiente.
Actualmente funcionan diez redes territoriales en la ciudad y se encuentra en formación una nueva red en la zona centro-sur, según informaron desde la Municipalidad de Paraná.
Al respecto, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó el trabajo que se desarrolla desde el municipio, por decisión de la intendenta Rosario Romero, a través de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana.
El funcionario municipal remarcó la necesidad de garantizar una participación amplia de instituciones y vecinos, teniendo en cuenta las particularidades territoriales de Paraná.
Por su parte, desde la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana explicaron que las redes permiten reunir diferentes miradas sobre las problemáticas de cada sector. “Actualmente hay 10 redes territoriales que se encuentran ya desde hace muchísimo tiempo trabajando”, señaló Yamina Bainella.
Entre ellas se encuentra la Red Creer, una de las más antiguas, mientras que actualmente se avanza en la conformación de otro espacio en la zona centro-sur.
Consumo problemático, violencia y ambiente
Una representante de la Red Creer explicó que estos espacios reúnen a comisiones vecinales, escuelas, centros de salud, COPNAF, centros de día, jardines maternales, merenderos y vecinos. "El objetivo es identificar las necesidades de cada barrio y trabajar en posibles respuestas junto a las instituciones", indicó
la directora del centro de día “Virgen de la Esperanza”, Natalia Arioli.
Durante el encuentro se presentó el trabajo realizado para elaborar un documento que reúne distintas preocupaciones de las comunidades. Entre los temas mencionados se encuentran las condiciones de vida de los vecinos, los problemas ambientales, el creciente consumo problemático y las situaciones de violencia.
También se destacaron experiencias comunitarias destinadas a generar mejores condiciones para niños, adolescentes y familias.
El aporte de las universidades públicas
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos participa de estos espacios mediante el acompañamiento de docentes y estudiantes.
Desde la institución señalaron que el trabajo territorial permite compartir conocimientos con las organizaciones y construir respuestas a partir del diálogo.
“La universidad pública no solamente tiene que ver con ingresar y estudiar, sino también con poder compartir con la sociedad, con la comunidad, con las organizaciones sociales, el diálogo de los saberes”, expresó la secretaria de Extensión de la FTS, Nadia Ahumada.
La Facultad de Ciencias de la Educación también participó mediante propuestas de comunicación comunitaria y actividades que involucran a estudiantes. Su decana, Aixa Boeykens, destacó que estas experiencias forman parte de la formación universitaria y permiten vincular la investigación, la enseñanza y la extensión con las necesidades de los barrios.
El encuentro se desarrolla, además, en la misma jornada en que está convocada la quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo de financiamiento para las universidades públicas.
Fortalecer el trabajo en los barrios
Desde la organización destacaron que las redes comunitarias permiten articular el trabajo de instituciones que intervienen diariamente en diferentes sectores de Paraná.
La jornada anual ofrece un espacio para compartir experiencias, identificar dificultades y avanzar en propuestas conjuntas.
El objetivo es fortalecer los vínculos comunitarios y promover acciones que respondan a las necesidades de los vecinos, mediante la participación de las organizaciones y las instituciones públicas.