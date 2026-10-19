Árbitra de fútbol murió al chocar contra un poste cuando iba hacia un torneo amateur

La joven tenía 24 años y se dirigía a un torneo cuando tuvo el accidente

Una árbitra de fútbol de 24 años, murió en un accidente vial tras chocar su moto en Fernández Oro, Río Negro. La joven, identificada como Yasmín Zurita, se dirigía a cumplir una jornada de trabajo en el torneo amateur 300 Forever. El accidente ocurrió cerca de las 12.30, en la intersección de las calles Maestro Espinoza y Mitre, a pocas cuadras de su destino.

Zurita formaba parte de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), entidad que reúne y forma jueces para competencias de Río Negro y Neuquén.

Según se informó la joven perdió el control de la motocicleta y sufrió un impacto contra un poste de luz. Personal de la Comisaría 26° acudió al lugar luego de recibir el aviso del incidente.

Al arribar, los agentes encontraron a la conductora sobre la calzada y activaron el protocolo de asistencia. Una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Emergencias, SIARME, trasladó a Zurita al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

Las primeras pericias señalaron que no habría intervención de terceros en el accidente. De acuerdo con los datos recabados por la fiscalía de turno, los daños de la moto eran compatibles con el choque contra el poste. Además, testigos que estaban en la zona declararon ante la Policía que no observaron a otras personas.

La joven árbitra tenía 24 años

El Gabinete de Criminalística trabajó en la esquina de Maestro Espinoza y Mitre para relevar el escenario, analizar las huellas y reunir elementos que permitan establecer cómo se produjo la pérdida de control. La circulación en el sector fue restringida mientras se desarrollaban las tareas policiales y judiciales.

Tras la intervención del médico policial y las diligencias previstas, el cuerpo de la joven fue entregado a sus familiares. La información médica difundida indicó que la muerte estuvo vinculada con un traumatismo de pelvis.

La muerte de Yasmín Zurita repercutió de inmediato en el ámbito deportivo. La organización del torneo 300 Forever, al que la árbitra se dirigía, resolvió suspender la fecha prevista y expresó sus condolencias a la familia, las amistades de la joven y sus compañeros de la APAF.

La asociación arbitral también publicó un comunicado en sus redes sociales. “Hoy la familia arbitral está de luto”, expresó la entidad al confirmar el fallecimiento de Zurita, a quien definió como compañera y árbitra.

En el mismo mensaje, la organización manifestó su acompañamiento a sus allegados y a quienes compartieron con ella espacios de formación y trabajo dentro del fútbol. “Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño”, señalaron desde la APAF.

El texto cerró con una despedida dirigida a la joven: “Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros”. La suspensión de la jornada en 300 Forever fue una de las primeras decisiones tomadas por los organizadores tras conocer la noticia.