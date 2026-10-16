Tres hombres cayeron al río Paraná mientras pescaban: "Los llevó la corriente"

Prefectura busca a tres hombres que cayeron al río Paraná, a la altura de Fray Luis Beltrán, este jueves a la noche. Viajaban en una lancha en la que también iba otro amigo que logró salvarse. Según contó, se precipitaron al agua y no logró saber nada de ellos.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron que la emergencia náutica que tuvo lugar este jueves a las 21.40 en la zona de Quinta Zelaya, en Fray Luis Beltrán. Personal policial fue advertido por un grupo de pescadores que aseguraron haber visualizado a larga distancia un movimiento extraño.

Ante la situación, se comisionó de forma urgente a personal de Prefectura Naval Argentina y se dispuso un cordón preventivo con las unidades de servicio a lo largo de la costa para evitar la pérdida visual de la zona.

Posteriormente, el personal se desplazó hacia una arenera ubicada en avenida de las Américas y la ribera de Capitán Bermúdez, haciéndose presente una embarcación de Prefectura.

Momentos más tarde, personal de Prefectura notificó vía telefónica el hallazgo de uno de los náufragos en los muelles de la empresa Puerto BG (calle América y el Río Paraná, San Lorenzo). Se trata de Rogelio C. de 61 años, quien manifestó que intentaba cruzar el río Paraná a bordo de una lancha junto a tres amigos, momento en el cual perdieron el control de la embarcación a pocos metros de arribar al Club Náutico de Fray Luis Beltrán, cayendo los cuatro al agua.

Rogelio C. logró ponerse a salvo, desconociendo hasta el momento el paradero de sus tres compañeros. Fue trasladado en la unidad sanitaria hacia el hospital Granaderos a Caballo para su mejor atención médica, mientras continúan las tareas de búsqueda de los ciudadanos restantes a cargo de Prefectura Naval.

“Se agarraron al casco pero los llevó la corriente”

Natalia, la cuñada de uno de los tres hombres que actualmente son buscados, brindó algunos detalles a El Tres y según reveló, los cuatro pasajeros son compañeros de trabajo en Vicentín (Ricardone) y habían ido a pescar y disfrutar de unas horas juntos con la intención de regresar anoche.

“Mi hermana me llamó porque no había regresado (el marido), se comunicó por Whatsapp, le dijo que estaban volviendo y que coman tranquilos”, comenzó su relato. La mujer se quedó dormida y este viernes cuando despertó notó que su esposo no había regresado.

A partir de entonces, inició su búsqueda y en el lugar le notificaron que se había producido el naufragio. Además, se enteró de que Rogelio, uno de los amigos estaba internado y lo fue a visitar. “Le dijo a mi hermana que él se pudo agarrar a un recipiente y que al resto se los llevaba la corriente y pedían auxilio”, señaló y aclaró que el náufrago apenas podía hablar en medio del shock y la hipotermia sufridos tras caer al agua.

Según se pudo reconstruir, Rogelio pudo nadar y fue rescatado por Prefectura en Baigorria. Consultada sobre el posible motivo del incidente, dijo que al parecer la lancha “se puso de punta”.