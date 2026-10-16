Incautaron nueve ladrillos de marihuana y más de 60 bochitas de cocaína en control vehicular

Dos hombres de Concordia fueron detenidos en el acceso a Federación. Circulaban en un Citroën C3 y descartaron paquetes antes de llegar a un control. La Policía secuestró cocaína, marihuana, un celular y el vehículo.
Operativo antidrogas en Federación. Dos hombres de 37 y 38 años fueron detenidos en Federación luego de que arrojaran paquetes con droga desde un automóvil antes de llegar a un control policial. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este viernes, sobre la Autovía Gervasio Artigas, en la rotonda de acceso a la ciudad.
El operativo estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas y de Comisaría Suburbios. Los efectivos observaron que, desde un Citroën C3 azul oscuro que circulaba en sentido sur-norte, sus ocupantes arrojaron objetos hacia la banquina.
Al interceptar el vehículo, identificaron a dos hombres mayores de edad, oriundos de Concordia, quienes manifestaron trabajar como conductores de una aplicación para viajes y traslados.
Dijeron que iban a encontrarse con una mujer
Durante el control, los policías les preguntaron hacia dónde se dirigían. Según el informe oficial, los ocupantes respondieron que no conocían demasiado la ciudad y que se orientarían al llegar a destino.
Uno de ellos explicó que viajaba para encontrarse con una mujer a la que había conocido a través del celular.
Ante esta situación, los efectivos se dirigieron hacia el sector donde habían observado que los sospechosos descartaban los objetos.
Un perro detector marcó la presencia de estupefacientes
En la banquina, la Policía encontró dos paquetes envueltos con cinta negra. Al realizar una inspección con un perro detector de narcóticos, el animal marcó la posible presencia de sustancias estupefacientes.
Se dio intervención a la Fiscalía y se solicitaron las correspondientes requisas personales y del automóvil.
Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron 66 envoltorios de cocaína, con un peso total de 187,27 gramos, y seis envoltorios de marihuana, que pesaron 155 gramos.
Además, incautaron un teléfono celular y el Citroën C3 en el que circulaban los involucrados.
Dos hombres detenidos por disposición judicial
Una vez finalizadas las actuaciones, la fiscal Luciana Herman dispuso la detención de ambos hombres, quienes quedaron alojados en la Jefatura Departamental Federación.
El procedimiento se desarrolló entre las 2:45 y las 5:17 del viernes 16 de octubre, con intervención de la Unidad Fiscal y conocimiento del Juzgado de Garantías de Federación.
La investigación fue encuadrada como una presunta infracción a la Ley Provincial 10.566, en el marco de las tareas de prevención y control del narcotráfico que realiza la Policía de Entre Ríos.