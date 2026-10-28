Realizan obras en redes de agua y cloacas en Paraná: hay cortes de tránsito y reducción de calzada

La Municipalidad de Paraná lleva adelante trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de agua potable y cloacas. Las intervenciones afectan la circulación en calles Corrientes, San Luis, Victoria y Villaguay. No se prevén cortes en el suministro de agua.
La Municipalidad de Paraná realiza trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de agua potable y cloacas en distintos sectores de la ciudad. Las intervenciones incluyen la relocalización de una cañería, la reparación de un conducto distribuidor y tareas de limpieza y desobstrucción de la red cloacal. Como consecuencia, habrá cortes de tránsito y reducción de calzada en algunas calles.
Uno de los principales trabajos se desarrolla en calle Corrientes, entre La Paz y Colón, donde se relocalizará una cañería distribuidora de agua potable de 100 milímetros de diámetro mediante la ejecución de un desvío.
La intervención responde al avance de la obra de sistematización del arroyo La Santiagueña, que contempla la construcción de un nuevo sistema de desagües pluviales de gran diámetro para conducir los excedentes de lluvia hacia el río Paraná.
Corte total de tránsito en calle Corrientes
Debido a estas tareas, se interrumpirá completamente el tránsito vehicular en calle Corrientes, entre La Paz y Colón. Desde el Municipio recomendaron a los automovilistas circular con precaución y utilizar vías alternativas para evitar congestionamientos.
En paralelo, en la intersección de San Luis y Victoria se ejecutará la reparación de un conducto distribuidor de agua potable. Por este motivo, se dispondrá una reducción de calzada en ambas arterias mientras se desarrollen las tareas.
Desde la Municipalidad aclararon que no se prevén interrupciones en el suministro de agua potable durante estas intervenciones. Sin embargo, advirtieron que podrían registrarse episodios de baja presión en los domicilios ubicados en las inmediaciones de los trabajos.
Mantenimiento de la red cloacal en calle Villaguay
Por otra parte, el Municipio realizará un operativo de mantenimiento de la red cloacal en calle Villaguay, entre Alsina y Cura Álvarez, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de desagües.
Las tareas contemplan excavaciones para descubrir la cañería colectora y evaluar la necesidad de efectuar reparaciones o reconexiones de servicios domiciliarios.
Además, se realizarán trabajos de limpieza y desobstrucción de cañerías, destinados a restablecer el normal escurrimiento de los líquidos cloacales en ese sector de la ciudad.
Las intervenciones forman parte de las tareas de mantenimiento de la infraestructura sanitaria urbana que lleva adelante la Municipalidad de Paraná.