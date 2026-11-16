Bancarios: confirmaron el sueldo básico de noviembre tras el ajuste del 2,2%

La Asociación Bancaria difundió los nuevos valores salariales tras aplicar la actualización correspondiente a octubre. El ingreso inicial superó los $2,6 millones y el gremio ratificó la continuidad de los ajustes hasta diciembre.
La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, anunció este lunes un aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre de 2026, tras un acuerdo alcanzado con las cámaras empresariales del sector. Con esta actualización, el salario inicial de los trabajadores bancarios, incluida la participación en ganancias, alcanzó los $2.683.718,55.
Según informó el sindicato mediante un comunicado oficial, el nuevo sueldo básico inicial quedó establecido en $2.608.320,16, al que se sumaron $75.398,39 en concepto de Participación en Ganancias (ROE).
De esta manera, los salarios bancarios acumularon un incremento del 26,3% entre enero y octubre de 2026, tomando como referencia las remuneraciones correspondientes a diciembre de 2025.
Cómo se aplicará el aumento salarial de los bancarios
La organización sindical precisó que el incremento del 2,2% se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.
La actualización también alcanzará a los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los trabajadores del sector, de acuerdo con las condiciones establecidas en las negociaciones paritarias.
Además, el gremio confirmó que durante noviembre y diciembre continuará vigente el mismo mecanismo de actualización salarial, con el objetivo de acompañar la evolución de los precios y preservar el poder adquisitivo de los empleados bancarios.
Cuánto será el bono por el Día del Bancario
Por otra parte, la Asociación Bancaria informó que quedó establecido el monto inicial del bono por el Día del Bancario en $2.325.227,20.
El sindicato aclaró que esa cifra será actualizada mensualmente hasta el momento de su cobro, previsto para noviembre de 2027, por lo que el importe definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante los próximos meses.
En el comunicado difundido por el Secretariado General Nacional, encabezado por Sergio Palazzo, la entidad destacó la continuidad de las negociaciones salariales.
"Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", señaló el gremio.