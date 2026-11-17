El cierre de la tercera edición del festival Chaco Vibra Solidario, realizado en el Parque Intercultural 2 de Febrero de la ciudad de Resistencia, tuvo como protagonista principal a Soledad Pastorutti.

Durante su presentación ante el público chaqueño, la artista de Arequito sorprendió al anunciar el lanzamiento oficial de su propia versión de Alma Misionera. Es que tuvo que cantar el tema ante el pedido de uno de los presentes que tenía un cartel que decía: "Sole cantá Alma Misionera, el Papa nos dio permiso".

La cantante confirmó que la grabación ya fue realizada y estará disponible en plataformas digitales en el transcurso de esta semana, con la particularidad de que los ingresos generados por derechos de autor serán destinados a una institución de bien público.

El furor por la canción tras la visita papal

La decisión de registrar el tema en estudio surgió como respuesta directa al impacto emocional y social que tuvo la interpretación de la canción en el marco de la reciente gira del Papa León XIV por la Argentina.

La pieza musical, que cuenta con una trayectoria de varias décadas en el ámbito religioso y comunitario, cobró una vigencia renovada tras ser entonada en los encuentros multitudinarios que encabezó el Pontífice en el país.

Durante su presentación sobre el escenario en Resistencia, Soledad se refirió al fenómeno colectivo generado en torno al himno religioso.

En sus declaraciones, la artista explicó la determinación que tomó junto a su equipo de trabajo tras la repercusión de las jornadas previas.

La elección de las estrofas y el fin benéfico

"Vamos a grabar una versión, ya lo hicimos en realidad, que va a salir esta semana y que las regalías van a ser en beneficio de alguna institución de bien público, porque la verdad es que no podemos creer las cosas que pasaron con la canción", expresó Soledad ante el público.

Asimismo, la intérprete compartió detalles sobre el proceso de selección de las estrofas, teniendo en cuenta que el tema posee diversas variantes populares que se fueron transformando a lo largo del tiempo en las distintas comunidades parroquiales. "Es una canción que todos conocemos, que tiene varias letras", señaló.

Al profundizar sobre la elección lírica que realizó para su registro fonográfico, Pastorutti detalló su preferencia por una de las opciones tradicionales. "Yo elegí cuando falte la alegría. Me gusta más la palabra alegría", comentó durante su intervención.

En esa misma línea, recordó los versos de la obra que expresan la vocación de servicio y la entrega personal en los momentos de necesidad.

La sorpresa en el Monumento de los Españoles

La vinculación de Soledad con Alma Misionera cobró visibilidad masiva el pasado lunes 9 de noviembre, durante en la previa de la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles.

En aquella jornada, Soledad se presentó de manera sorpresiva (no estaba confirmada en el line up previo) vistiendo su clásico poncho celeste y blanco, del mismo estilo que usó en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Acompañada por su hermana Natalia Pastorutti, la cantante ofreció una interpretación de Alma Misionera ante los fieles que aguardaban al Pontífice.

Tras finalizar su actuación en el escenario, Soledad tuvo la oportunidad de saludar de manera personal al Papa León XIV y entregarle como obsequio un poncho significativo para su carrera artística.