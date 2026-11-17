La actriz argentina había reclamado más de dos millones de dólares por el uso de su imagen en una publicidad que protagonizó cuando era niña. La Justicia uruguaya rechazó la mayor parte de la demanda y estableció una compensación considerablemente menor.
La actriz argentina Luisana Lopilato perdió una demanda millonaria en Uruguay por el uso de su imagen en una publicidad que había protagonizado durante su infancia. Después de un extenso conflicto judicial, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno rechazó los principales reclamos económicos y determinó que recibirá 4.000 dólares más intereses legales, una cifra muy inferior a los más de dos millones de dólares que había solicitado la parte demandante.
La resolución puso fin a una prolongada controversia vinculada con un comercial grabado en 1996 para una empresa de seguridad de Maldonado. Según informó Montevideo Portal, la familia de la artista cuestionó que su imagen continuara utilizándose durante años sin una autorización que contemplara esa explotación comercial prolongada.
El expediente involucró inicialmente a la firma Punta Systems y posteriormente a la multinacional española Prosegur, que adquirió la compañía uruguaya en 2009. Sin embargo, la Justicia descartó la responsabilidad de esta última y reconoció únicamente una compensación económica limitada contra la empresa originalmente demandada.
El comercial que originó la demanda
La historia comenzó en 1996, cuando Luisana Lopilato participó, siendo niña, en una publicidad de Punta Systems, una empresa dedicada a sistemas de seguridad y alarmas en Maldonado.
En el anuncio, la futura actriz aparecía como “la niña del osito”, un personaje que conversaba con su peluche y le explicaba que ambos saldrían al cine mientras la vivienda permanecería protegida por un sistema de alarmas.
La campaña había sido creada por el publicista y músico argentino Eduardo Schejtman. Con el paso del tiempo, el comercial alcanzó una importante difusión en la región y la imagen de Lopilato comenzó a utilizarse también en carteles publicitarios y vehículos de la empresa.
El reclamo que superó los dos millones de dólares
El conflicto comenzó cuando la familia de la actriz cuestionó la continuidad de la campaña publicitaria. El material había seguido utilizándose hasta 2006, pese a que, según los demandantes, no existía una autorización que contemplara su reproducción durante tantos años.
Fue Eduardo Lopilato, padre de la artista, quien presentó inicialmente el reclamo ante la Justicia de Maldonado. En esa primera etapa, la indemnización solicitada superaba los 50.000 dólares e incluía distintos conceptos relacionados con el presunto uso indebido de la imagen.
A partir de la presentación judicial, Punta Systems retiró el comercial y los elementos gráficos que contenían el rostro de la actriz. No obstante, el proceso continuó y adquirió una dimensión económica mucho mayor cuando Prosegur compró la empresa en 2009.
La parte demandante incorporó entonces a la multinacional española al expediente y elevó sus pretensiones a más de dos millones de dólares, tomando como referencia determinados porcentajes de la facturación de Prosegur en Uruguay.
Una antigua grabación en VHS fue parte del expediente
Durante el desarrollo del juicio surgió una dificultad relacionada con la conservación del material publicitario. No se contaba con registros audiovisuales disponibles del comercial original, lo que complicaba la reconstrucción de las características de la campaña.
La situación cambió cuando apareció una antigua copia en formato VHS que había sido conservada por el propietario de un videoclub uruguayo. El hallazgo permitió recuperar el anuncio que había dado origen al conflicto.
Por su parte, la defensa empresarial rechazó que correspondiera calcular una indemnización sobre la facturación de Prosegur. También sostuvo que desconocía la identidad de la niña que había participado en la publicidad.
Según los argumentos expuestos durante el proceso, el pago habitual por un comercial de esas características en 1996 habría oscilado entre 100 y 200 dólares, con eventuales renovaciones anuales.
Qué resolvió la Justicia uruguaya
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno desestimó los principales planteos económicos presentados por la parte demandante y analizó por separado la responsabilidad de las compañías involucradas.
En el caso de Prosegur, los magistrados aceptaron la excepción de prescripción extintiva respecto del reclamo indemnizatorio por responsabilidad extracontractual.
Uno de los aspectos considerados fue que la multinacional había adquirido Punta Systems en 2009, tres años después de que dejara de difundirse la publicidad cuestionada. Por ese motivo, se descartó que debiera responder por la indemnización solicitada.
Respecto de Punta Systems, la resolución también rechazó la mayor parte de las pretensiones, aunque reconoció una compensación económica a favor de Lopilato.
Finalmente, la Justicia estableció el pago de 4.000 dólares en concepto de lucro cesante, correspondientes al caché artístico vinculado con su participación en la publicidad, además de los intereses legales aplicables, publicó La Nación.
De esta manera, el conflicto judicial concluyó con una indemnización muy inferior a la suma millonaria pretendida por la familia de la actriz, después de años de controversia por la utilización comercial de una imagen registrada durante su infancia.