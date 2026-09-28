El paranaense Francisco Giusti representará a Entre Ríos en el Mundial de SUP en Italia

El paranaense Francisco Giusti competirá en el Mundial de SUP en Italia y representará al Paraná Rowing Club y a la provincia en el Campeonato Mundial ICF 2026. La competencia se desarrollará del 14 al 18 de octubre en Sabaudia y reunirá a deportistas de distintos países en el Lago di Paola y el mar Tirreno.

Giusti afrontará las pruebas de sprint, carrera técnica y larga distancia. Llegará a la cita internacional luego de consagrarse campeón mundial ICF 2025 en carrera técnica, dentro de la categoría Máster 40, durante el certamen realizado en Abu Dhabi.

Su trayectoria está estrechamente vinculada al crecimiento del stand up paddle en Paraná. Comenzó en 2014, cuando la disciplina prácticamente no se conocía en la ciudad. "Me decían que no iba a funcionar por la correntada del río. Yo les respondía: ‘dejame a mí’", recordó.

De impulsar el SUP en Paraná a competir en el mundo

Con sus ahorros compró la primera tabla y luego vendió una moto para adquirir una segunda y comenzar a invitar a otras personas a practicar. Posteriormente fundó la Escuela de SUP Paraná y colaboró con el desarrollo de nuevos espacios, entre ellos la escuela del Rowing.

"Una de las cosas que más me enorgullece es haber contribuido al desarrollo de otras escuelas en la ciudad", destacó Giusti. Paralelamente comenzó su recorrido competitivo, en el que consiguió ocho campeonatos argentinos.

También impulsó la organización de diez campeonatos en Paraná, ciudad que ya fue sede de 11 ediciones. El crecimiento de escuelas y atletas, junto con los resultados internacionales de referentes como Giusti y Juliette Duhaime, consolidaron a la capital entrerriana como un punto destacado de la disciplina.

El desafío en Italia

Desde el Paraná Rowing Club destacaron la participación del deportista y expresaron su satisfacción porque representará a la institución, a la ciudad y al país en una competencia internacional de esta magnitud.

Para Giusti, el Mundial de Sabaudia significará un nuevo desafío dentro de una trayectoria que comenzó hace más de una década en el río Paraná y que lo llevó, en 2025, a alcanzar un título mundial.