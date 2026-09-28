Racing se quedó sin entrenador: Vojvoda deja el cargo después de la derrota ante Boca

Racing decidió ponerle fin al ciclo de Juan Pablo Vojvoda como entrenador del primer equipo después de la eliminación frente a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. La determinación se tomó este lunes 28 de septiembre, durante una reunión entre el técnico y la dirigencia del club de Avellaneda.

Vojvoda no había presentado su renuncia tras la derrota del domingo, pero regresó a Buenos Aires para reunirse con el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja. Durante el encuentro, las partes acordaron que no continuara al frente del plantel profesional.

El entrenador había abandonado el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, sin brindar declaraciones ni participar de la conferencia de prensa posterior al partido. Su cuerpo técnico permaneció en la ciudad por motivos familiares, mientras él emprendió el regreso para definir su futuro.

La derrota ante Boca que terminó con el ciclo de Vojvoda

La eliminación de Racing se produjo después de una derrota por 3-2 ante Boca, en un encuentro en el que la Academia llegó a estar dos goles arriba. El conjunto xeneize logró revertir el resultado y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina.

El certamen representaba uno de los principales objetivos deportivos que le quedaban al equipo. La manera en que se produjo la eliminación aceleró una decisión que la dirigencia ya había evaluado dos semanas atrás, cuando los resultados en el Torneo Clausura pusieron en duda la continuidad del entrenador.

En aquella oportunidad, después de la derrota ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Vojvoda mantuvo una reunión con Milito y Saja. El técnico manifestó que tenía fuerzas para seguir y recibió el respaldo para continuar. El posterior triunfo frente a Sarmiento llevó algo de alivio, pero la caída ante Boca volvió a modificar el escenario.

Los números de Juan Pablo Vojvoda en Racing

El ciclo de Vojvoda se extendió durante apenas 13 partidos oficiales. En ese período consiguió cuatro victorias, dos empates y siete derrotas, un balance que refleja las dificultades del equipo para sostener resultados tanto en el campeonato local como en la Copa Argentina.

En el Torneo Clausura, Racing se encuentra penúltimo en la Zona B. Además, ocupa el puesto 23 de la tabla anual, una ubicación que complica sus posibilidades de acceder a las competencias internacionales de la próxima temporada.

La campaña en la Copa Argentina había permitido mantener una expectativa deportiva pese al presente en el torneo local. Sin embargo, la eliminación en cuartos de final dejó al club sin esa posibilidad y precipitó el cierre del vínculo con el entrenador.

Quién dirigirá a Racing tras la salida de Vojvoda

Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued, integrantes del cuerpo técnico de la Reserva, asumirán la conducción del primer equipo de manera interina. Ambos vienen de trabajar con la categoría juvenil, que es la vigente campeona.

No será la primera experiencia de la dupla al frente del plantel profesional de Racing. Ya habían dirigido el último partido del semestre anterior, después de la salida de Gustavo Costas y antes de la llegada de Vojvoda.

La conducción interina podría extenderse hasta fin de año, mientras la dirigencia analiza la elección de un nuevo entrenador. Por el momento, la prioridad será reorganizar el trabajo del plantel y afrontar los compromisos restantes del Torneo Clausura.