Pidieron nuevas medidas de pruebas contra el ex Jefe de Gabinete

El fiscal Gerardo Pollicita pidió este lunes una nueva batería de medidas de pruebas en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego de que el exfuncionario de Javier Milei entregó la documentación solicitada para responder a las 20 dudas que surgieron de la investigación, el fiscal pone el foco en las operaciones con bitcoins y busca reconstruir su situación patrimonial.

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, dice el escrito, según da cuenta Noticias Argentinas.

De esta forma, pidió que se investigue cómo creció el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa “desde el inicio de su vida económica activa” cuando alcanzaron la mayoría de edad.

Entre las medidas, solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo “aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el Sistema Integrado Previsional Argentino y actividad autónoma o monotributista, así como toda prestación, asignación o ingreso que conste a su nombre”.

También requirió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires que informen “la totalidad de los inmuebles” que ambos hayan registrado a su nombre entre 1998 y 2011.