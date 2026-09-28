Video: Messi se despidió de Inter Miami con un golazo antes de sumarse a la Selección Argentina

Lionel Messi volvió a convertir un golazo de tiro libre en su último partido con Inter Miami antes de viajar a la Argentina para sumarse a la Selección. El rosarino marcó el empate transitorio frente a Columbus Crew, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS), aunque su equipo terminó perdiendo 2 a 1 por un tanto recibido en el tiempo de descuento.

El capitán argentino tuvo otra intervención destacada a través de la pelota parada. Desde una posición cercana al costado derecho del área, ejecutó un remate preciso que superó al arquero Patrick Schulte y se metió junto al segundo palo. La definición permitió que Inter Miami igualara un encuentro en el que había comenzado en desventaja.

El gol llegó a los 33 minutos del primer tiempo, cinco después de que Josef Martínez, excompañero de Messi en Miami, abriera el marcador de penal para Columbus. La igualdad se mantuvo durante buena parte del encuentro, hasta que Jamal Thiaré convirtió el tanto decisivo en el cierre del partido.

El golazo de Messi y una marca que sigue creciendo

La ejecución representó el gol número 76 de tiro libre en la carrera de Messi, quien quedó a dos de los 78 que acumula el brasileño Marcelinho Carioca, referente de esta especialidad. El argentino continúa acercándose a una de las marcas históricas del fútbol mundial.

Su efectividad en las últimas presentaciones también resulta significativa: convirtió cuatro goles de tiro libre en sus ocho partidos más recientes, incluido el que había marcado frente a San Diego. La pelota parada volvió a transformarse en una herramienta decisiva dentro de su repertorio ofensivo.

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐 Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

Con el tanto ante Columbus, Messi llegó además a los 931 goles en su trayectoria profesional, 102 con la camiseta de Inter Miami y 21 en la temporada 2026 de la MLS. De esta manera, se mantiene al frente de la tabla de goleadores de la competencia estadounidense.

Inter Miami perdió sobre el final

El argentino también tuvo otras oportunidades para convertir durante el encuentro. En una de ellas, recibió un pase largo de Rodrigo De Paul y definió cruzado, aunque la pelota pasó cerca del palo. Más tarde, probó desde el borde del área y el arquero rival logró evitar el gol.

Pese a sus intervenciones, Inter Miami no consiguió dar vuelta el resultado. Columbus aprovechó una acción en los últimos instantes y Thiaré convirtió el 2 a 1 definitivo en el tiempo agregado, luego de una jugada que no pudo resolver la defensa visitante.

El desarrollo del partido dejó además momentos de tensión. Messi discutió con el árbitro tras el penal sancionado a favor de Columbus y también mantuvo un intercambio de palabras con Santiago Rodríguez. El encuentro cerró con una derrota para el conjunto estadounidense, que no pudo aprovechar el gol de su capitán.

Messi viajará a la Argentina para su despedida

Después de esta presentación, Messi se incorporará a la Selección Argentina para preparar el amistoso del martes 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental. El encuentro fue anunciado como su despedida con la camiseta albiceleste, después de más de dos décadas de trayectoria internacional.

El partido tendrá un significado especial para el rosarino y los hinchas argentinos. El capitán volverá a jugar ante el público local en una jornada organizada para reconocer su recorrido con la Selección, con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

Aunque Inter Miami no consiguió sumar ante Columbus, Messi cerró su última presentación previa al viaje con otra definición de gran calidad y una nueva marca personal. El próximo desafío será en Núñez, donde la atención estará puesta en su despedida de la Selección Argentina frente a Benín.