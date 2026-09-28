Boca afrontará un calendario exigente: clásicos, viaje a Brasil y tres competencias en juego

Boca se prepara para afrontar una seguidilla de partidos decisivos después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina frente a Racing. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa en competencia en el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, por lo que tendrá un calendario especialmente exigente durante octubre.

El próximo compromiso será el viernes 2 de octubre, cuando reciba a Unión desde las 21:30 en la Bombonera, por la fecha 11 del campeonato local. Una semana después, el viernes 9, visitará a Instituto de Córdoba a partir de las 19:30, en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada.

Posteriormente, Boca deberá cambiar el foco hacia la Copa Sudamericana. El martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama, desde las 21:30, en la ida de las semifinales. La revancha se disputará el martes 20, a la misma hora, en Brasil, donde quedará definido cuál de los dos equipos avanzará a la final del certamen continental.

Talleres e Independiente, en medio de la Sudamericana

La serie ante el conjunto brasileño estará atravesada por otro compromiso del Torneo Clausura. Entre los dos encuentros internacionales, el Xeneize deberá disputar la fecha 13 frente a Talleres, aunque la organización todavía no confirmó el día ni el horario.

Esta situación obligará al cuerpo técnico a distribuir los esfuerzos del plantel durante una semana que incluirá dos partidos por una semifinal continental y uno por el campeonato local. Además, Boca deberá afrontar el viaje a Brasil para disputar el encuentro de vuelta ante Vasco da Gama.

Una vez terminada esa serie, llegará el clásico contra Independiente, correspondiente a la fecha 14 del Clausura. El partido está previsto para la semana del 25 de octubre, pero todavía resta conocer su programación definitiva.

El Superclásico y la definición del campeonato

La agenda no dará demasiado margen de descanso después del encuentro ante Independiente. Durante la semana del 1 de noviembre, Boca tendrá que visitar a River por la fecha 15 del Clausura, en un nuevo Superclásico que se disputará en el estadio Monumental.

Luego, el conjunto de Arruabarrena cerrará la fase regular del torneo frente a Defensa y Justicia, en la Bombonera. Ese compromiso corresponde a la fecha 16 y está previsto para la semana del 8 de noviembre, todavía sin día ni horario oficializados.

El calendario podría extenderse si el Xeneize consigue clasificarse a los playoffs. En ese caso, sumará al menos un encuentro adicional, con la posibilidad de disputar hasta cuatro partidos si alcanza la final del campeonato.

La Copa Argentina también espera su lugar en el calendario

A los compromisos del Clausura y la Sudamericana se agrega la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. Boca consiguió su clasificación después de vencer 3-2 a Racing en el Gigante de Arroyito, pero todavía no se confirmó cuándo disputará el próximo cruce.

La fecha originalmente prevista para la final del certamen es el 4 de noviembre. Sin embargo, ante la cantidad de partidos que debe afrontar el conjunto azul y oro, una de las posibilidades que se evalúan es utilizar esa jornada para la semifinal y reprogramar la definición. Por el momento, no hay una resolución oficial.

El entrenador ya dejó en claro cuál es la expectativa deportiva del plantel. “Tenemos que salir campeón de algo”, afirmó Arruabarrena en una de sus últimas conferencias de prensa. Para sostener las posibilidades en los tres torneos, Boca tendrá que administrar un calendario con compromisos decisivos y varias fechas que todavía aguardan confirmación.

El calendario de Boca, partido por partido