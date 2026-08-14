El salario privado volvió a perder contra la inflación y quedó por debajo de noviembre de 2023

El salario privado perdió poder adquisitivo en junio: retrocedió 0,9% y quedó 0,6% por debajo de noviembre de 2023. Los datos oficiales mostraron fuertes diferencias entre sectores, con caídas superiores al 12% para textiles y metalúrgicos.
El salario privado perdió poder adquisitivo nuevamente en junio de 2026, al registrar una caída real del 0,9%, y quedó por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2023. Los datos oficiales mostraron que los incrementos nominales de los ingresos no consiguieron compensar completamente la evolución de los precios.
El retroceso profundizó una tendencia que ya se había observado durante mayo, cuando la contracción había alcanzado el 2,9%. De esta manera, después de un período de relativa estabilidad, el salario medio real de los trabajadores registrados del sector privado terminó junio 0,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
Los datos surgieron del informe Panorama mensual del Trabajo Registrado, elaborado por el Ministerio de Capital Humano sobre la base de información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El reporte permitió observar además fuertes diferencias entre actividades: mientras algunos convenios consiguieron superar la inflación, otros acumularon pérdidas de poder de compra de dos dígitos.
Por qué volvieron a caer los salarios reales
El informe atribuyó el deterioro principalmente a que los salarios nominales desaceleraron su crecimiento más que la inflación. Esta diferencia provocó que, aun con una moderación en el ritmo de aumento de los precios, el ingreso promedio perdiera capacidad de compra.
La desaceleración salarial se hizo especialmente visible durante abril y mayo. En esos dos meses, el incremento nominal promedio fue de apenas 1% mensual, frente al 2,1% que se había registrado en los meses anteriores.
Ese comportamiento significó que las actualizaciones salariales quedaron rezagadas frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como consecuencia, la desaceleración inflacionaria no fue suficiente por sí sola para generar una recuperación generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores formales.
Los convenios colectivos también retrocedieron
Las remuneraciones determinadas mediante convenios colectivos mostraron una tendencia similar. Según el relevamiento oficial, durante el último bimestre evaluado registraron una reducción del 0,7% en términos reales, tomando la serie sin estacionalidad.
El resultado reflejó que las negociaciones paritarias no consiguieron, en términos generales, producir aumentos nominales suficientes para superar la evolución de los precios. Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme y existieron importantes diferencias entre los distintos sectores.
El informe describió precisamente una “marcada heterogeneidad entre los convenios colectivos”, ya que determinadas actividades obtuvieron mejoras reales mientras otras experimentaron pérdidas considerablemente superiores al promedio.
Qué sectores consiguieron ganarle a la inflación
Entre las actividades que mostraron una evolución favorable se encontraron los encargados de edificios, cuyos salarios registraron una mejora real del 5,9%. Fue uno de los incrementos más importantes entre los convenios analizados.
También se destacó el caso de los camioneros, con una suba del 3,1% en términos reales. Estos resultados indicaron que algunos acuerdos salariales consiguieron ubicarse por encima de la inflación durante el período considerado.
Sin embargo, estos casos representaron una porción limitada del mercado laboral registrado. El panorama general mostró que solo un grupo reducido de convenios colectivos consiguió aumentos nominales suficientes para superar el incremento de precios.
Textiles y metalúrgicos, entre los más afectados
En el otro extremo aparecieron sectores industriales que acumularon importantes retrocesos interanuales. Los trabajadores textiles registraron una pérdida real del 12,6%, convirtiéndose en uno de los grupos más afectados de la medición.
Una situación similar atravesaron los metalúrgicos, cuyos ingresos mostraron una caída del 12,4% en términos reales. La magnitud del retroceso reflejó que las actualizaciones salariales del sector quedaron considerablemente por detrás de la inflación acumulada.
Ambas actividades mostraron así pérdidas superiores al 12% en su capacidad de compra y quedaron lejos de los sectores que consiguieron aumentos reales mediante sus negociaciones salariales.
Los salarios del comercio también mostraron una fuerte caída
Los trabajadores del comercio completaron el grupo de actividades con mayores retrocesos. Según los datos del SIPA, sus remuneraciones tuvieron una caída interanual real del 11%.
La diferencia entre estos sectores y aquellos que consiguieron mejoras superiores a la inflación expuso la dispersión que atraviesa actualmente la evolución salarial. Mientras determinados convenios lograron recomponer ingresos, otros quedaron ampliamente rezagados.
La heterogeneidad también implica que el comportamiento del salario promedio no refleja de igual manera la situación particular de cada trabajador. El sector de actividad y los acuerdos alcanzados en las negociaciones colectivas resultaron determinantes para explicar la evolución del poder adquisitivo.
El desafío de recuperar el poder de compra
La evolución de junio mostró que una inflación más baja no se traduce automáticamente en una mejora de los salarios reales. Para que exista recuperación del poder adquisitivo, los aumentos nominales deben ubicarse por encima del incremento de los precios durante un período sostenido.
En ese contexto, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo recientemente que el crecimiento económico requiere impulsar las inversiones para aumentar la productividad. Según planteó el funcionario, ese proceso debería terminar “incrementando la productividad, los salarios reales y el crecimiento”.
La afirmación expresó la posición del Gobierno respecto del camino necesario para una recuperación sostenida de los ingresos. Los datos oficiales disponibles hasta junio, sin embargo, mostraron que el salario promedio de los trabajadores privados registrados todavía no había conseguido consolidar una mejora real.
El salario quedó debajo de noviembre de 2023
La comparación con noviembre de 2023 constituye uno de los datos centrales del relevamiento. Tras las distintas etapas atravesadas por los ingresos durante los últimos años, el salario medio real del sector privado formal quedó en junio de 2026 un 0,6% por debajo de aquel nivel.
El retroceso mensual del 0,9% se produjo, además, después de la caída del 2,9% registrada en mayo. La sucesión de resultados negativos interrumpió la estabilidad que había mostrado previamente el indicador y volvió a colocar el poder adquisitivo en terreno contractivo.
Los próximos datos permitirán establecer si el deterioro observado durante mayo y junio se revierte o se transforma en una tendencia más prolongada. Por ahora, el informe oficial mostró un escenario dispar: el salario privado promedio volvió a perder frente a los precios y solo algunos convenios consiguieron aumentos reales, mientras textiles, metalúrgicos y comercio registraron las pérdidas más pronunciadas.