Defensa Civil asistió viviendas por anegamientos tras la tormenta en Paraná

La tormenta en Paraná demandó durante este lunes feriado diferentes intervenciones de Defensa Civil, principalmente por el ingreso de agua en viviendas y el vuelco de un camión. Lucas García, coordinador del organismo municipal, realizó un balance de las actuaciones y confirmó a Elonce que, pese a las precipitaciones sostenidas, no se registraron caídas de árboles ni postes de energía.

“Ha sido una jornada larga. Hemos tenido desde el principio de la tormenta el vuelco de un camión que por suerte no hubo que lamentar víctimas”, comentó García sobre uno de los primeros episodios que demandó la presencia de los equipos de emergencia.

El operativo por el vehículo de gran porte requirió la intervención de diferentes áreas debido a que el incidente afectaba la circulación. “En este caso, se trabajó en conjunto con Bomberos Voluntarios, Tránsito y de Servicios Públicos ya que era una situación en la cual circulaban los autos. Ya hace una hora se sacó el camión del espacio para que haya una buena circulación”.

Asistencia por ingreso de agua en viviendas

Las precipitaciones también provocaron inconvenientes en diferentes sectores de la capital entrerriana. Defensa Civil recibió solicitudes de asistencia principalmente desde viviendas ubicadas en sectores cercanos a barrancas y puntos donde se produjeron anegamientos temporarios.

Foto: Elonce.

“Se estuvo trabajando en distintos barrios (padre Kolbe, Bajada Grande, zona de avenida Estrada) por ingreso de agua en las viviendas. Generalmente, son viviendas que están pegadas a las barrancas o zonas que tuvieron pequeños anegamientos. 35 milímetros no es tanta lluvia, pero tuvimos anegamiento en el momento en el cual se asistió en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano”, detalló García.

El coordinador indicó que la cantidad de agua acumulada no resultó extraordinaria, aunque la intensidad de las precipitaciones en determinados momentos generó inconvenientes puntuales. Las tareas se concentraron entonces en asistir a las familias afectadas y atender los pedidos que ingresaron durante la jornada.

No hubo árboles ni postes caídos

A diferencia de otros temporales que afectaron a la ciudad, durante este lunes feriado no se registraron intervenciones por árboles o postes de energía caídos como consecuencia de las condiciones meteorológicas.

El balance se realizó mientras permanecía vigente la alerta amarilla y continuaban las condiciones de inestabilidad. Ante ese panorama, desde Defensa Civil insistieron en la necesidad de mantener medidas preventivas, especialmente al momento de trasladarse por las calles.

“En el momento de la tormenta, hay que circular con precaución. Hoy lo pudimos ver con el vuelco del camión”, manifestó García. Además, recordó que los vecinos pueden comunicarse con los números 147 o 103 en caso de necesitar asistencia ante una emergencia relacionada con el temporal.