Allanaron las viviendas de Jésica Cirio y Elías Piccirillo tras la difusión de videos con dólares en valijas

La modelo y su exmarido fueron allanados tras la difusión de un video

La Justicia ordenó una serie de allanamientos en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio, Martín Insaurralde y otros implicados, luego de la difusión de videos en los que se observa a la modelo con grandes sumas de dinero en efectivo.

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, titular del Juzgado de Lomas de Zamora, a pedido del fiscal Sergio Mola, quien lleva adelante la investigación.

Los allanamientos

Los procedimientos fueron realizados por personal de Gendarmería Nacional en un departamento del barrio porteño de Palermo y en un domicilio de Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, expareja de Cirio.

Durante los operativos, la Justicia dispuso el secuestro de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y soportes de almacenamiento, aunque fuentes judiciales indicaron que no se hallaron elementos de interés relevantes para la causa.

El contenido que activó el alerta

La investigación se reactivó tras la publicación de imágenes en las que se ve a Cirio mostrando fajos de dólares guardados en bolsos, valijas y cajones. Según trascendió, los registros corresponderían a 2023 y habrían sido tomados en una propiedad vinculada a Insaurralde en un country del conurbano bonaerense.

El expediente se originó en octubre de 2023, luego de que se hiciera público un viaje de lujo del exfuncionario a Marbella junto a Sofía Clerici, lo que derivó en sospechas sobre la evolución de su patrimonio.

De acuerdo con la acusación fiscal, los bienes y movimientos financieros atribuidos a Insaurralde no se condicen con sus ingresos como funcionario público, lo que motivó medidas como la inhibición general de bienes.

La modelo asegura que es víctima de extorsión

Por su parte, Cirio difundió un comunicado en el que denunció haber sido víctima de un intento de extorsión durante más de un año. Según afirmó, los videos difundidos habrían sido obtenidos sin su consentimiento y presentarían manipulaciones digitales.

Además, indicó que ya había iniciado acciones judiciales por ese motivo, en una causa por extorsión que tramita en la Justicia porteña.