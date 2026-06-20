Sofía Jujuy Jiménez disfrutó de un día de yate en Miami durante el Mundial 2026

Sofía Jujuy Jiménez aprovechó una pausa en sus actividades vinculadas al Mundial 2026 para disfrutar de una jornada de relax en un yate en Miami. La modelo compartió imágenes junto a amigos y figuras del espectáculo argentino.
Sofía Jujuy Jiménez se tomó un descanso de la cobertura del Mundial 2026 y disfrutó de una jornada de sol, mar y diversión a bordo de un yate en Miami. La modelo y conductora compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que reflejaron el clima relajado de una tarde en alta mar junto a amigos que también viajaron a Estados Unidos por compromisos relacionados con la cita mundialista.
Con el imponente skyline de Miami como telón de fondo, la influencer mostró distintos momentos de la travesía, que incluyó postales en solitario, selfies y fotografías grupales. El paseo permitió a los integrantes del grupo alejarse por algunas horas de sus obligaciones laborales para disfrutar de una experiencia diferente en una de las ciudades más visitadas durante el torneo.
Las imágenes rápidamente captaron la atención de sus seguidores, quienes destacaron tanto los paisajes como el estilo elegido por la conductora para la ocasión.
Encuentro entre figuras argentinas en Estados Unidos
Jujuy no estuvo sola durante la salida náutica. La acompañaron la ex participante de Gran Hermano, Juli Poggio, el influencer Nacho Castañares y el creador de contenido Leandro Saifir.
Todos coincidieron en Miami por actividades vinculadas al Mundial 2026 y aprovecharon la oportunidad para compartir una jornada de esparcimiento. Una de las fotografías más comentadas fue una selfie de Jujuy junto a Castañares, en la que ambos aparecen sonrientes mientras disfrutan del paseo.
Otra de las postales destacadas mostró a los cuatro amigos posando juntos con el paisaje urbano y el mar de fondo, una imagen que reflejó el ambiente distendido que predominó durante toda la jornada.
Un look inspirado en tonos tierra
Para el paseo, Sofía eligió un conjunto de inspiración veraniega compuesto por un bikini triangular en tono tostado y un pareo de red tejida en color marrón oscuro. El look estuvo acompañado por accesorios que reforzaron una estética relajada y acorde al entorno costero.
El elemento más llamativo de su elección fue un sombrero cowboy marrón de ala ancha, decorado con una hebilla plateada en forma de corazón. La pieza estuvo presente en gran parte de las fotografías compartidas por la modelo y se convirtió en uno de los detalles más comentados por sus seguidores.
Por su parte, Juli Poggio optó por un bikini triangular en tonos amarillo dorado combinado con una falda satinada del mismo color. Ambas compartieron imágenes tomando sol sobre la cubierta de la embarcación.
Postales de una tarde de relax frente al mar
El álbum publicado por Jujuy comenzó con fotografías individuales en las que aparece contemplando el paisaje de la bahía de Miami. Las aguas color esmeralda y las palmeras completaron una escena típicamente veraniega.
A medida que avanzó la jornada, la modelo compartió nuevas imágenes donde se la vio posando desde distintos sectores del yate, aprovechando la luz natural y las vistas panorámicas de la ciudad estadounidense.
El cierre llegó con fotografías grupales tomadas durante el atardecer, cuando el sol comenzaba a caer sobre el horizonte. Entre selfies espontáneas y retratos compartidos con sus amigos, Sofía Jujuy Jiménez mostró una faceta relajada y disfrutó de una pausa antes de retomar sus actividades vinculadas al Mundial 2026.