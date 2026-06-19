Emotivo homenaje a Alejandra Darín en su cumpleaños 63: “Te celebro para siempre”

Este 19 de junio, Alejandra Darín hubiera cumplido 63 años y, a pesar de su ausencia, su familia la homenajeó con emotivos mensajes en redes sociales que reflejan el cariño y la huella que dejó.

Sus hijos, Fausto y Antonia Bengoechea, junto a Florencia Bas —cuñada de la actriz— y Clara Darín, compartieron fotos y palabras para recordarla en una fecha tan especial.

Fausto fue uno de los primeros en expresarse y eligió una imagen espontánea de su madre, acompañada por una frase breve pero significativa: “felicumpleañito”.

Por su parte, Antonia publicó dos postales íntimas. En una de ellas, Alejandra aparece riendo en una mesa familiar; en la otra, junto a su hija en un momento de cercanía. La joven resumió su homenaje con un mensaje simple: “tu cumple”.

El recuerdo también llegó desde Clara Darín, quien compartió una imagen similar y escribió una frase que sintetiza el sentimiento de toda la familia: “Tía mía te celebro para siempre”.

En tanto, Florencia Bas dedicó palabras más extensas, recordando momentos compartidos: “Hoy es tu cumple Ale! Te celebro y extraño mucho tu risa, las charlas, las discusiones y los abrazos”.

La partida de la artista

Alejandra Darín, quien fue presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, falleció en enero de 2025 tras atravesar una enfermedad oncológica. Su partida generó un profundo impacto en el ámbito artístico y en su entorno más cercano.

Su hermano, el actor Ricardo Darín, había expresado públicamente el dolor por la pérdida en una entrevista, donde dejó en claro la dimensión del vínculo que los unía: “Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermanita. Con la que me crié. Mi testigo”.

Y agregó: “Nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. No hay palabras. Lo que sí sé es que voy a estar en duelo toda mi vida por mi hermanita”.

A más de un año de su muerte, el recuerdo de Alejandra Darín sigue presente en su familia y en el mundo de la cultura, donde dejó una marca imborrable tanto por su trabajo artístico como por su compromiso con la actividad actoral.