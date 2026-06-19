El Banco Central confirmó que incrementó la morosidad en las familias argentinas

La morosidad en familias volvió a marcar un máximo preocupante. Según datos del Banco Central, los préstamos personales registraron un nivel de incumplimiento cercano al 15%, mientras que también crecieron los atrasos en tarjetas de crédito y otros financiamientos destinados a los hogares.
La morosidad en familias alcanzó un nuevo récord en abril y encendió las alarmas en el sistema financiero argentino. De acuerdo con el último informe publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el incumplimiento en los créditos otorgados a los hogares llegó al 12,1%, consolidando una tendencia de deterioro que se viene observando desde hace varios meses.
El dato más preocupante se registró en los préstamos personales, donde el índice de irregularidad alcanzó el 14,9%, rozando el 15%. En tanto, la morosidad en tarjetas de crédito llegó al 12,5%, reflejando las dificultades que enfrentan miles de familias para afrontar sus compromisos financieros en un contexto de ingresos que aún muestran dificultades para recuperarse frente al costo de vida.
A nivel general, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en el 7,3% durante abril. Esto representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto de marzo y una suba de 5,1 puntos en comparación con el mismo mes del año anterior.
Crecen los atrasos en los hogares
El informe del BCRA muestra que el deterioro fue más pronunciado en los créditos destinados a las familias que en aquellos otorgados a empresas. Mientras los hogares registraron una morosidad del 12,1%, el indicador para las compañías se ubicó en el 3,3%.
En términos interanuales, el incremento de la irregularidad en las familias fue de 8,4 puntos porcentuales, un dato que refleja el impacto de las dificultades económicas sobre la capacidad de pago de los consumidores.
Las líneas más comprometidas continúan siendo las tarjetas de crédito y los préstamos personales, mientras que los créditos hipotecarios y prendarios presentan niveles de mora más bajos, aunque también muestran aumentos sostenidos en los últimos meses.
Según un informe de la consultora 1816, uno de los factores que limita la recuperación del crédito es el elevado costo del financiamiento. "Parte de la dificultad que tienen los préstamos para recuperarse es que siguen siendo muy altas en términos reales las tasas activas, en parte justamente por la elevada morosidad", señalaron los analistas.
Tasas elevadas y menor capacidad de pago
La consultora destacó además que la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de los préstamos personales bancarios se ubicó en 66,9% durante los primeros días hábiles de mayo, un nivel que continúa siendo elevado para gran parte de los consumidores.
Desde el Banco Central remarcaron que, pese al deterioro de los indicadores, en los últimos meses comenzó a observarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la mora de los hogares.
"En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares", sostuvo la autoridad monetaria al analizar la evolución de la cartera irregular.
No obstante, el escenario sigue siendo desafiante. Los especialistas consideran que el crédito difícilmente vuelva a convertirse en uno de los principales motores de la actividad económica en el corto plazo debido al creciente nivel de endeudamiento y al deterioro de la capacidad de pago de muchas familias.
Preocupación por las entidades no financieras
La situación es aún más delicada en las entidades no financieras, segmento que representa cerca del 17% de los préstamos otorgados al sector privado. En este caso, la morosidad pasó del 30,7% al 31,5%, un nivel considerablemente superior al observado en el sistema bancario tradicional.
Los analistas advierten que este comportamiento refleja las dificultades que enfrentan los sectores con menores ingresos para cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente en un contexto donde el acceso al crédito continúa siendo costoso y los salarios todavía muestran limitaciones para acompañar el ritmo de las obligaciones asumidas, destacó Ámbito.
Mientras tanto, el crecimiento de la morosidad en familias se mantiene como uno de los principales desafíos para el sistema financiero argentino de cara a los próximos meses.