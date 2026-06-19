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Paraná Día de la Bandera

Promesa de lealtad a la Bandera en escuelas Normal, Belgrano, Centenario, Reula, Gelabert y Benavento: Fotos

Alumnos de cuarto grado de distintas instituciones educativas protagonizaron actos escolares que quedaron reflejados en las fotografías captadas por Elonce, donde se observaron sonrisas, abrazos y momentos de profunda emoción.

19 de Junio de 2026
Promesa de lealtad a la Bandera en Paraná.
Promesa de lealtad a la Bandera en Paraná. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Alumnos de cuarto grado de distintas instituciones educativas protagonizaron actos escolares que quedaron reflejados en las fotografías captadas por Elonce, donde se observaron sonrisas, abrazos y momentos de profunda emoción.

La promesa de lealtad a la Bandera en Paraná tuvo este viernes una nueva edición cargada de sentimientos, orgullo y patriotismo. Alumnos de cuarto grado de distintas instituciones educativas protagonizaron actos escolares que quedaron reflejados en las fotografías captadas por Elonce, donde se observaron sonrisas, abrazos y momentos de profunda emoción.

 

FOTOS: Alumnos prometieron lealtad a la Bandera Nacional en escuelas de Paraná

 

Escuela Centenario.
Escuela Centenario.
Escuela Centenario.
Escuela Centenario.

Acompañados por docentes, directivos y familiares, los niños vivieron una de las jornadas más significativas de su trayectoria escolar. Vestidos con los colores celeste y blanco y rodeados de símbolos patrios, realizaron el tradicional compromiso de lealtad a la enseña nacional, en el marco de las actividades por el Día de la Bandera.

Escuela Centenario.
Escuela Centenario.
Escuela Centenario.
Escuela Centenario.

Las imágenes permitieron apreciar la alegría de los estudiantes, los gestos de orgullo de sus familias y la dedicación de las comunidades educativas para organizar ceremonias que marcaron un momento inolvidable para los protagonistas.

 

Un compromiso que queda para siempre

 

La promesa de lealtad a la Bandera constituye uno de los actos más esperados por los alumnos de cuarto grado. Durante semanas, los estudiantes trabajaron en las aulas sobre la figura de Manuel Belgrano, la historia de la insignia nacional y los valores que representa para los argentinos.

Escuela Normal.
Escuela Normal.
Escuela Normal.
Escuela Normal.

 

En cada escuela se vivieron ceremonias con características propias, aunque todas tuvieron un denominador común: la emoción de los niños al pronunciar el tradicional “Sí, prometo”, acompañado por el aplauso de familiares y docentes.

Escuela Normal.
Escuela Normal.

Las fotografías compartidas por Elonce reflejaron precisamente ese clima de celebración, con alumnos sonrientes, banderas argentinas en alto y la satisfacción de haber protagonizado una de las experiencias más recordadas de la vida escolar, en una jornada que renovó el compromiso con los valores y símbolos de la Nación.

Escuela Normal.
Escuela Normal.

 

 

Más de 2 mil alumnos prometen a la bandera

 

Este sábado 20 de junio, la Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná será el escenario del acto central de promesa de lealtad a la bandera nacional. La convocatoria abarca a estudiantes de 4º grado de todas las escuelas primarias públicas, privadas y de educación especial de la capital provincial.

Los excombatientes de Malvinas tendrán una participación central en el evento, ya que serán los encargados de tomar la promesa a los alumnos, en estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial N.º 11.197. Esta iniciativa busca rendir homenaje a su entrega con la nación y fortalecer los valores democráticos en las nuevas generaciones.

Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.
Escuela Belgrano.

En la escuela Obispo Gelabert y Crespo, los chicos hicieron la promesa de lealtad a la Bandera y bailaron una chacarera. Docentes, madres y ordenanzas colaboraron con la decoración, confección de bufandas y cuellitos de colores de la bandera, escarapelas y otros detalles para hacer el acto.

Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.
Escuela Obispo Gelabert y Crespo.

 

Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.
Escuela Filiberto Reula.

 

Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.
Escuela Gaspar Benavento.

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