Alumnos de cuarto grado realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera en escuela de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La ceremonia se desarrolló en la Escuela Nº 86 "Nuestra Señora de Lourdes" con la participación de estudiantes, familias, las banderitas de Elonce y la Banda de Música de la Segunda Brigada Aérea. La directora destacó el valor de la educación y los símbolos patrios.
La Promesa de Lealtad a la Bandera reunió este viernes a alumnos de cuarto grado, docentes y familias en la Escuela Nº 86 "Nuestra Señora de Lourdes", en el marco de los actos conmemorativos por el Día de la Bandera en Paraná. La ceremonia contó además con las banderitas argentinas entregadas por Elonce y la participación de la Banda de Música de la Segunda Brigada Aérea, que aportó un marco especial a la jornada.
La directora de la institución, Soledad Kessler, destacó a Elonce la importancia del acto y el acompañamiento de la comunidad educativa en una fecha significativa para los estudiantes. De hecho, valoró especialmente la presencia de los padres y familiares que participaron del acto escolar junto a los alumnos. “Siempre somos muy agradecidos porque la familia está presente y acompaña, sobre todo en estos momentos”, sostuvo.
La directora también resaltó la participación de la Banda de Música de la Segunda Brigada Aérea, cuya actuación acompañó el desarrollo de la ceremonia y aportó un clima festivo y emotivo a la jornada.
La actividad se desarrolló ante una importante concurrencia de integrantes de la comunidad educativa que acompañaron a los estudiantes en uno de los momentos más trascendentes de su trayectoria escolar.
El valor de la Bandera Argentina
Al referirse al significado del símbolo patrio, Kessler remarcó que la Bandera representa la identidad y la unión de todos los argentinos. “La Bandera es todo, no solo para la institución sino para nuestro país. Es lo que nos representa y lo que nos une”, afirmó.
En ese sentido, consideró que el contexto actual exige reforzar los valores vinculados a la educación y al respeto por los símbolos nacionales. “En tiempos difíciles como los que estamos transitando, consideramos que es el momento de poner más valor y entendemos que el único camino es la educación para enfrentar los desafíos”, señaló.
Un compromiso con la Patria
La directora explicó además el significado que tiene para los alumnos de cuarto grado la Promesa de Lealtad a la Bandera, uno de los actos más emblemáticos de la etapa escolar primaria. “La promesa representa el respeto que merece nuestro emblema nacional y el compromiso con los valores que simboliza”, manifestó.
Asimismo, destacó que se trata de un momento muy esperado por los estudiantes, quienes se preparan especialmente para participar de esta ceremonia.
El acto en la Escuela Nº 86 se sumó a las actividades que se desarrollan en distintos establecimientos educativos con motivo del Día de la Bandera, una fecha que recuerda el legado de Manuel Belgrano y reafirma los valores de identidad, pertenencia y compromiso ciudadano.