Con emoción, alumnos de escuela 25 de Mayo se preparan para la promesa de lealtad a la bandera

La Escuela Nº2 "25 de Mayo" llevó adelante este viernes una actividad preparatoria para la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera que realizarán los alumnos de cuarto grado durante el acto central previsto para este sábado en Plaza Mansilla, en Paraná.

Durante la jornada, las autoridades educativas entregaron presentes a los estudiantes que participarán de la ceremonia oficial organizada frente a Casa de Gobierno junto a alumnos de distintas instituciones educativas de la capital entrerriana.

La directora del establecimiento, Mónica Aranguiz, explicó a Elonce que la escuela fue convocada esta semana para participar del acto conjunto y destacó la importancia que tiene este momento en la formación de los niños.

Alumnos de escuela 25 de Mayo de Paraná (foto Elonce)

El significado de la promesa

Aranguiz señaló que la institución trabajó con los estudiantes sobre el valor de la lealtad a la Bandera desde una perspectiva vinculada a la construcción de la paz, el compromiso ciudadano y la convivencia.

En ese marco, recordó la visita de un exintegrante de las fuerzas de paz, quien compartió experiencias con los alumnos para reflexionar sobre la importancia del diálogo y la construcción colectiva.

“Trabajamos la idea de que la paz se construye todos los días desde lo cotidiano, desde el esfuerzo, el trabajo y el compromiso con quienes nos rodean”, explicó la directora.

Asimismo, remarcó que la lealtad a la Bandera no debe limitarse a una fecha conmemorativa, sino que implica valores permanentes vinculados a la solidaridad, el respeto y el trabajo conjunto.

Alumnos de escuela 25 de Mayo de Paraná (foto Elonce)

Homenaje a la Bandera de Entre Ríos

La actividad también incluyó referencias a la creación de la Bandera de Entre Ríos, una fecha significativa para la identidad provincial.

Aranguiz destacó que la enseña entrerriana representa un capítulo fundamental de la historia regional y adelantó que la institución incorporará su izamiento junto a la Bandera Nacional en los actos escolares.

“Recordar la creación de la Bandera de Entre Ríos también es valorar nuestra historia y nuestra identidad como provincia”, sostuvo.

Alumnos de escuela 25 de Mayo se preparan para la promesa de lealtad a la bandera

El acto contó además con la participación de la banda de música de la Segunda Brigada Aérea, cuya presencia aportó un marco especial a la celebración. Desde la institución agradecieron el acompañamiento de los músicos y destacaron el esfuerzo realizado para incluir esta presentación en la agenda de actividades escolares.

La promesa de lealtad a la bandera, un momento esperado entre nervios y aprendizaje

Lorenzo, uno de los alumnos que participará de la promesa, reconoció que al comienzo de la jornada sintió vergüenza y nervios, aunque luego logró disfrutar de la experiencia junto a sus compañeros.

Al ser consultado sobre el significado de la ceremonia, recordó que la promesa implica “amarla, cuidarla y respetarla”, en referencia a la Bandera argentina.

Durante la actividad, los estudiantes repasaron además algunos de los contenidos trabajados en clase sobre Manuel Belgrano y los valores patrios vinculados a la insignia nacional.

Alumnos de escuela 25 de Mayo se preparan para la promesa de lealtad a la bandera

Entre los alumnos también se encontraba Sofía, quien contó que recibió una lapicera como recuerdo de la jornada y admitió que espera con cierta ansiedad la ceremonia prevista para este viernes.

Los niños compartieron la alegría por los obsequios recibidos y por la posibilidad de participar de un acontecimiento que marca una etapa importante en su trayectoria escolar.

La ceremonia concluyó con los estudiantes portando banderas argentinas y participando de una actividad simbólica de cara al acto central de este sábado.