Día de la Bandera de Entre Ríos: por qué se celebra el 19 de junio

El Día de la Bandera entrerriana se creó en homenaje al nacimiento de José Gervasio Artigas, quien en 1814 creó la enseña celeste y blanca con una franja roja, símbolo del federalismo.
Cada 19 de junio se celebra el Día de la Bandera de Entre Ríos, en conmemoración al nacimiento de José Gervasio Artigas quien fue su creador.
El pabellón entrerriano, celeste y blanco, con una franja diagonal roja, nació en el año 1814 y fue adoptada como un emblema del pensamiento republicano, democrático y federal para distinguir a la Liga de los Pueblos Libres y a la Federación. Posteriormente fue adoptada por Francisco ‘Pancho’ Ramírez, cuando creó la República de Entre Ríos tras separarse de Artigas.
El caudillo Eusebio Ereñú fue el primero en izar la enseña Federal, el 13 de marzo de 1815, en la Bajada del Paraná.
Fue el ex gobernador Sergio Montiel quien, mediante el Decreto N° 879 del 5 de marzo de 1987, declaró Bandera Oficial de la Provincia a esa enseña. Por haber sido la bandera del Supremo Entrerriano Francisco Ramírez, y compuesta por franjas y colores idénticos a la nacional, cruzadas por una franja roja en diagonal.
La fecha del 19 de junio fue establecida por la Ley Nº 10.220 sancionada en 2013 por la Legislatura entrerriana, impulsada por el senador del Departamento Uruguay, René Bonato. Surgió por una iniciativa de alumnos del Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, en el Senado Juvenil (programa de educación no formal que desarrolla la cámara alta).
El diseño del pabellón siguió el aprobado por la Asamblea del año 1813, pero con el agregado de una franja en diagonal roja desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho, cuyo color simboliza el pensamiento republicano, democrático y federal que distinguía a la Liga de los Pueblos Libres o la Federación.