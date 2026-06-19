Con banderitas de Elonce, alumnos prometieron lealtad a la enseña patria en escuela de Paraná

Día de la Bandera en la Escuela de Paraná

La Promesa de Lealtad a la Bandera fue el momento central de los actos realizados este viernes en la Escuela Normal Superior "José María Torres" de Paraná, donde 80 alumnos de cuarto grado protagonizaron una ceremonia cargada de emoción junto a sus familias, docentes y directivos. Las banderitas entregadas por Elonce acompañaron la emotiva jornada patria con los colores celeste y blanco que representan a nuestra nación.

La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera y reunió a toda la comunidad educativa, que acompañó a los estudiantes en uno de los momentos más significativos de su trayectoria escolar.

La directora del nivel primario, Alejandra Levrand, destacó a Elonce la importancia de la jornada y el trabajo realizado previamente con los alumnos para reflexionar sobre el significado de los símbolos patrios.

Reflexión sobre la identidad y la ciudadanía

“Estamos celebrando y acompañando a nuestros estudiantes en este momento tan importante de la vida escolar y también del ser ciudadanos de un país”, expresó Levrand.

La directiva explicó que los docentes desarrollaron un proyecto pedagógico centrado en el contexto histórico de creación de la Bandera Argentina y en la vigencia de sus valores en la actualidad.

“Trabajamos respecto del contexto histórico de creación de la bandera y también sobre lo que significa hoy pensarnos como parte de este territorio argentino y de una identidad que nos hace partícipes de una herencia”, señaló.

Además, remarcó que la escuela busca promover una mirada crítica y reflexiva sobre esa herencia cultural y ciudadana. “También tenemos la posibilidad de revisarla y recrearla para pensar un mundo más justo para todos”, sostuvo.

Una celebración compartida por toda la comunidad educativa

La directora del nivel inicial, Ana Laura Schaab, manifestó la emoción que genera ver el crecimiento de los estudiantes dentro de la institución. “Verlos hoy realizando esta promesa emociona porque uno puede observar todo el recorrido y la trayectoria que realizaron dentro de la escuela”, expresó.

En el nivel inicial, donde asisten cerca de 200 alumnos, las actividades alusivas se desarrollaron a través de propuestas adaptadas a cada edad, con el objetivo de fortalecer la construcción de la identidad desde los primeros años.

Por su parte, la directora del nivel secundario, Claudia Azcárate, explicó a Elonce que los actos se organizaron por turnos debido a la capacidad del salón, que no permite reunir simultáneamente a todos los integrantes de la institución.

La bandera como símbolo de unión

Azcárate comentó que los estudiantes secundarios participaron de un concurso de banderas colectivas, una propuesta destinada a fortalecer el trabajo grupal y la construcción de valores compartidos.

“Los cursos estuvieron trabajando en una bandera colectiva, pensándose como grupo y construyendo de manera conjunta ese símbolo”, indicó.

La docente destacó además que el contexto mundialista también estuvo presente durante las actividades, ya que la bandera nacional adquiere una fuerte presencia en la vida cotidiana de los estudiantes durante este período.

“Hoy el acto está atravesado por el Mundial y la bandera se juega desde ese lugar también, abrazando esa posibilidad que nos permite pensar otras cosas”, manifestó.

La emoción de los protagonistas

Tras la ceremonia, varios de los alumnos compartieron sus sensaciones luego de realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera. “La verdad que estaba un poco ansiosa y feliz a la vez”, contó Mía, una de las estudiantes de cuarto grado.

Otra alumna, Isabela, definió a la bandera como “nuestra patria”, mientras que Lian aseguró que representa “lo que nos identifica”.

Valentina también expresó su emoción por haber participado del acto. “Jurar la bandera es algo muy lindo porque nos representa”, afirmó.

Promesa de Lealtad a la Bandera en la Escuela Normal de Paraná

Con escarapelas, cintas celestes y blancas y banderas en alto, los estudiantes celebraron una jornada que quedará grabada en su memoria como uno de los momentos más importantes de su paso por la escuela primaria.