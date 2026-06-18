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Haciendo Comunidad Día de la Bandera

Con emoción y banderitas en alto, alumnos de las escuelas de La Picada prometieron lealtad a la Bandera

Estudiantes de cuarto grado de instituciones participaron de un emotivo acto patrio en la Escuela O'Higgins. Elonce acompañó la jornada, entregó banderitas argentinas y dialogó con directivos sobre el significado de la ceremonia.

18 de Junio de 2026
Chicos con las banderitas de Elonce.
Chicos con las banderitas de Elonce. Foto: Elonce.

Estudiantes de cuarto grado de instituciones participaron de un emotivo acto patrio en la Escuela O'Higgins. Elonce acompañó la jornada, entregó banderitas argentinas y dialogó con directivos sobre el significado de la ceremonia.

A dos días del Día de la Bandera, alumnos de cuarto grado de distintas instituciones educativas de La Picada protagonizaron este jueves la tradicional promesa de lealtad a la enseña nacional. El acto se realizó en la Escuela O'Higgins, que recibió a estudiantes y docentes de otros establecimientos rurales de la zona para compartir una ceremonia cargada de emoción y sentido de pertenencia.

 

Durante la jornada participaron alumnos de la Escuela O'Higgins, la Escuela Rural N° 86 "Del Resero", la Escuela N° 12 "Dominguito" y de la la Escuela N° 58 “Bartolito Mitre” de Espinillo. Además, Elonce acompañó la actividad y entregó las tradicionales banderitas argentinas que los chicos utilizaron durante la celebración.

 

 

La directora de la Escuela O'Higgins, Claudia Lacombe, destacó la importancia de este tipo de encuentros y agradeció la presencia de las instituciones vecinas. "Este acto es muy importante para todos los estudiantes y las familias porque realza valores como el respeto, la libertad y el sentido de pertenencia", expresó a Elonce.

 

Un acto compartido entre escuelas rurales

 

Lacombe explicó que participaron alrededor de 20 estudiantes y valoró el esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa para concretar la actividad. "Las escuelas rurales tenemos pocos alumnos y decidimos unirnos para que los chicos puedan vivir este momento de una manera más especial", señaló.

La docente también contó que, junto al personal de la institución, confeccionaron gorros celestes y blancos para entregar a quienes realizaron la promesa. "Recibimos una donación de lana y en dos semanas tejimos 20 gorritos para los chicos. Fue un trabajo hecho con mucho cariño", relató.

 

 

Desde la Escuela Rural "Del Resero", la docente Miriam Mengi explicó que este año solo un alumno de cuarto grado participó de la promesa. "Surgió la idea de venir a otra escuela vecina para compartir este momento y que la experiencia sea más enriquecedora para ellos", indicó.

 

Emoción en celeste y blanco: Alumnos de escuelas rurales realizan el acto por el día de la bandera

 

El valor de los símbolos patrios

 

Por su parte, Carolina Vergara, directora de la Escuela N° 58 “Bartolito Mitre” de Espinillo, destacó el significado que tiene la Bandera Argentina para las comunidades rurales.

"Trabajamos todos los días valores como el respeto, el amor por la patria y el sentido de pertenencia. La bandera es lo que me representa en el mundo y me emociona muchísimo", afirmó durante el acto.

 

Las docentes coincidieron en remarcar el compromiso de las familias, que acompañaron a los estudiantes en una jornada que quedará marcada en el recuerdo de quienes realizaron la promesa de lealtad.

 

El cierre más emotivo

 

El momento final llegó con la interpretación de "Sube, sube, sube", la emblemática canción popularizada por Mercedes Sosa. Acompañados por docentes y músicos, los alumnos cantaron mientras agitaban las banderitas argentinas entregadas por Elonce.

 

 

La postal de decenas de chicos levantando los colores celeste y blanco dio cierre a una celebración cargada de emoción, patriotismo y comunidad, en una jornada especial para las escuelas rurales de La Picada.

 

Cuatro escuelas rurales realizaran acto por el día de la bandera en La Picada

Temas:

La Picada Promesa a la bandera Escuelas Banderitas
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